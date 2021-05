Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","id":"20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed21a6-6fcd-4fc9-87d6-e3d4e2db9bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","timestamp":"2021. május. 04. 05:43","title":"Több mint 50 millió koronavírus ellen vakcinát adtak már be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49aac8-fbeb-42a3-8630-ad8fa4f2ef0d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Magyarország lokomotívjaiként fogják húzni az egyetemek a gazdaságot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Magyarország lokomotívjaiként fogják húzni az egyetemek a gazdaságot.","id":"20210504_orban_kuratoriumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c49aac8-fbeb-42a3-8630-ad8fa4f2ef0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372890f5-a614-4ee5-872c-f5ee1caaa8f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_orban_kuratoriumok","timestamp":"2021. május. 04. 19:50","title":"Orbán: A kuratóriumok valódi gazdái az egyetemeknek, amelyek leváltak az államról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e58ab1-1b20-4d4d-8f56-8d218ebdb2d4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Turbólyukat még hírből sem ismer az új sportmotor, ami jelen esetben csak a hátsó kerekekre szabadítja rá 510 lóerős teljesítményét. Az új M3 és M4 meglepően civilizált, illetve politikailag kevésbé korrekt oldalaival a Balaton-felvidéken ismerkedtünk meg. ","shortLead":"Turbólyukat még hírből sem ismer az új sportmotor, ami jelen esetben csak a hátsó kerekekre szabadítja rá 510 lóerős...","id":"20210504_finom_agresszio_meghajtottuk_az_uj_bmw_m3m4_competitiont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e58ab1-1b20-4d4d-8f56-8d218ebdb2d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0af9d2-1775-4cb4-b230-3b53f351ba1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_finom_agresszio_meghajtottuk_az_uj_bmw_m3m4_competitiont","timestamp":"2021. május. 04. 06:41","title":"Finom agresszió: meghajtottuk az új BMW M3/M4 Competitiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Piknikezés közben játszottak a gyerekek a puskával, amit egy erdész vitt magával.","shortLead":"Piknikezés közben játszottak a gyerekek a puskával, amit egy erdész vitt magával.","id":"20210504_legpuska_baleset_maros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb62e4b-54fd-40a5-8e98-a2ab00bdd1d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_legpuska_baleset_maros","timestamp":"2021. május. 04. 08:01","title":"Légpuskával lelőtte ötéves öccsét egy nyolcéves gyerek Maros megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell a hátad mögé nézni.\"","shortLead":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell...","id":"20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188d120c-1e76-4980-a304-986ef57d5fed","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","timestamp":"2021. május. 04. 21:04","title":"A Jobbik frakciójába ült be a Momentum ifjúsági tagozatának egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f2c321-024a-42cd-ad9f-b9e4a750cabe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem elírás. Tényleg annyi.","shortLead":"Nem elírás. Tényleg annyi.","id":"20210503_Nemere_Istvan_750_konyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3f2c321-024a-42cd-ad9f-b9e4a750cabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc79cb6-339b-4995-8a5a-60870eb57051","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_Nemere_Istvan_750_konyve","timestamp":"2021. május. 03. 13:41","title":"Vegyünk egy nagy levegőt: megjelent Nemere István hétszázötvenedik könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","id":"20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a6d769-71b3-412e-b447-d1ba9af20f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 04. 09:09","title":"137 újabb áldozata van a koronavírusnak, 726 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter saját bevallása szerint azon gondolkodik, hogyan lehetne az egészségügyi dolgozók veszélyhelyzet utáni szabadsága mellé valami pluszt is adni.","shortLead":"A miniszter saját bevallása szerint azon gondolkodik, hogyan lehetne az egészségügyi dolgozók veszélyhelyzet utáni...","id":"20210504_kasler_koronavirus_intenziv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db929c9b-0649-4315-bd57-f173f28dfdee","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_kasler_koronavirus_intenziv","timestamp":"2021. május. 04. 15:24","title":"Kásler: Volt olyan kórház, ahol az intenzív osztályon lévők 80 százalékát elveszítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]