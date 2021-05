Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében a fideszes képviselőcsoport.","shortLead":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében...","id":"20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893c2fe-5451-4081-8fd5-398d6d38eb86","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 25. 21:14","title":"A Fidesz EP-képviselői is elítélték a belarusz állami gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85593cbf-29f9-4854-8164-ca7fdfc2eff6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szicíliai rendőrség tette közzé ezt a felvételt.","shortLead":"A szicíliai rendőrség tette közzé ezt a felvételt.","id":"20210527_Felelmetes_felvetel_arrol_ahogyan_exkavatorral_rabolnak_el_egy_ATMet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85593cbf-29f9-4854-8164-ca7fdfc2eff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa03f87-ea4b-4142-b4e2-aa3b8cadca43","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Felelmetes_felvetel_arrol_ahogyan_exkavatorral_rabolnak_el_egy_ATMet","timestamp":"2021. május. 27. 17:46","title":"Mint egy rémes sci-fiben: videó, ahogyan exkavátorral törnek be egy ATM automatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai rendszeren.","shortLead":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai...","id":"20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c24d3a-e96c-4fda-b869-9335ce059a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","timestamp":"2021. május. 26. 14:03","title":"Kamera elé kényszerítik a kínai hatóságok az ujgurokat, hogy megtudják, mit gondolnak a rezsimről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13155d3d-0fc6-4cc2-b5a7-e3da0afcfe37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első Grand Tour szakaszgyőzelme az olasz Alberto Bettiolnak. Valter Attila a 15. helyen áll az összetettben az idei leghosszabb, 231 kilométeres etap után.","shortLead":"Megvan az első Grand Tour szakaszgyőzelme az olasz Alberto Bettiolnak. Valter Attila a 15. helyen áll az összetettben...","id":"20210527_giro_ditalia_Alberto_Bettiol_Valter_Attila_kerekparos_korverseny_18_szakasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13155d3d-0fc6-4cc2-b5a7-e3da0afcfe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409dfd0-6308-48b0-8b97-b5d91290c4e6","keywords":null,"link":"/sport/20210527_giro_ditalia_Alberto_Bettiol_Valter_Attila_kerekparos_korverseny_18_szakasz","timestamp":"2021. május. 27. 18:56","title":"Alberto Bettiol szökésből nyerte a Giro d’Italia 18. szakaszát, Valter Attila tartja a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember, Karikó Katalin pedig megkapta a legrangosabb magyar orvosi díjat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember, Karikó Katalin pedig megkapta...","id":"20210526_Radar360_A_magyar_kormany_sem_turi_szo_nelkul_a_feherorosz_gepelteritest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e61f795-f656-4647-9e68-154a6f8f5594","keywords":null,"link":"/360/20210526_Radar360_A_magyar_kormany_sem_turi_szo_nelkul_a_feherorosz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 26. 08:08","title":"Radar360: A magyar kormány sem tűri szó nélkül a fehérorosz gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","shortLead":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","id":"20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6a40f-bcf4-4ee4-891d-62372ba2d835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 25. 20:25","title":"Éjjel is dolgoznak a magánlaborokban, annyian akarnak koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","shortLead":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","id":"20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426dc4af-9ad6-4bd3-b50e-59ecc92cfa54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","timestamp":"2021. május. 27. 07:43","title":"Kipróbálják az ingyenes tömegközlekedést Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 modernizált vetélkedőt ígér. ","shortLead":"A TV2 modernizált vetélkedőt ígér. ","id":"20210527_kasza_tibivel_szerencsekerek_tv2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ec928f-602d-4e70-b423-9b6c1e263004","keywords":null,"link":"/elet/20210527_kasza_tibivel_szerencsekerek_tv2","timestamp":"2021. május. 27. 14:12","title":"Kasza Tibivel indul újra a Szerencsekerék a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]