[{"available":true,"c_guid":"57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A felmelegedés tönkretenné a kávéültetvényeket, de megvan a megoldás: egy elfeledett fajta felélesztése. Ehhez képest szinte csekélység a kávékapszulák hatása a klímára.","shortLead":"A felmelegedés tönkretenné a kávéültetvényeket, de megvan a megoldás: egy elfeledett fajta felélesztése. Ehhez képest...","id":"202121__kave_es_felmelegedes__klimasemleges_kapszula__rak_vagy_demencia__forron_is_jo_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538b50e-5531-4c22-8510-21fa64d8b946","keywords":null,"link":"/360/202121__kave_es_felmelegedes__klimasemleges_kapszula__rak_vagy_demencia__forron_is_jo_lesz","timestamp":"2021. május. 30. 08:15","title":"Kávékisokos klímaváltozás idején: Mit fogunk inni? Egészséges? Környezetbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","shortLead":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","id":"20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787af742-3eaf-45d4-b8b4-0e777fd18abc","keywords":null,"link":"/sport/20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","timestamp":"2021. május. 30. 13:57","title":"Az orra és a szemgödre is eltört Kevin De Bruynének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha jobb telefonra válthat, akkor ne lépjen vissza – valahogy így foglalható össze a Samsung új reklámjainak mondanivalója. A lényeg: a Galaxy S21 Ultra 5G sokkal jobb képeket készít, mint az iPhone 12.","shortLead":"Ha jobb telefonra válthat, akkor ne lépjen vissza – valahogy így foglalható össze a Samsung új reklámjainak...","id":"20210530_samsung_reklam_galaxy_s21_ultra_kameraja_iphone12_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb724cb-4055-4df3-b980-7c4592b08537","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_samsung_reklam_galaxy_s21_ultra_kameraja_iphone12_apple","timestamp":"2021. május. 30. 09:03","title":"Célpontban a kamera: újabb hirdetésekben ekézi a Samsung az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered a koronavírus-járvány.

","shortLead":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered...","id":"20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2175775-6854-4a0e-a67a-3fee57521780","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 12:15","title":"Brit hírszerzők szerint \"elképzelhető\", hogy egy laborból ered a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5603011b-8884-4429-9eb4-41ee4d1f1ee4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Thomas Tuchel és magyar segítője januárban vette át a londoni futballcsapat irányítását, és néhány hónap alatt BL-győztest faragott belőlük.","shortLead":"Thomas Tuchel és magyar segítője januárban vette át a londoni futballcsapat irányítását, és néhány hónap alatt...","id":"20210530_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_bajnokok_ligaja_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5603011b-8884-4429-9eb4-41ee4d1f1ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a83d8b-4eca-4471-aa02-56963dc80aeb","keywords":null,"link":"/sport/20210530_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_bajnokok_ligaja_gyozelem","timestamp":"2021. május. 30. 12:49","title":"„Harakiriakció” után jutott az európai futball csúcsára Lőw Zsolt a Chelsea-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább huszonöt ember meghalt, miután mérgező alkoholt fogyasztott India északi részén.","shortLead":"Legalább huszonöt ember meghalt, miután mérgező alkoholt fogyasztott India északi részén.","id":"20210530_Huszonoten_haltak_meg_alkoholmergezesben_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7dad1c-df26-46ef-907d-61079a20d74d","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Huszonoten_haltak_meg_alkoholmergezesben_Indiaban","timestamp":"2021. május. 30. 21:53","title":"Huszonöten haltak meg alkoholmérgezésben Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 31-én lesz a Dohányzásmentes Világnap, ennek alkalmából az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet elindítja az „Élj tiszta tüdővel!” című, leszokást segítő kampányát. Erre elég nagy szükség is van: éves szinten mintegy 25 500 ember hal meg a dohányzással összefüggésbe hozható szövődmények miatt, a dohányzók majdnem ötöde pedig örömmel venné, ha önerején kívül másoktól is kapna segítséget a leszokáshoz.

","shortLead":"Május 31-én lesz a Dohányzásmentes Világnap, ennek alkalmából az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet elindítja...","id":"20210530_A_dohanyzok_otode_egy_doboznal_is_tobb_cigarettat_sziv_el_naponta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f527423-ca99-4f6f-a2d6-6f65f61b15dc","keywords":null,"link":"/elet/20210530_A_dohanyzok_otode_egy_doboznal_is_tobb_cigarettat_sziv_el_naponta","timestamp":"2021. május. 30. 10:49","title":"A dohányzók ötöde egy doboznál is több cigarettát szív el naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként viselkedett.\r

\r

","shortLead":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként...","id":"20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7f89f-ce98-4191-89aa-9a954e3d383a","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","timestamp":"2021. május. 29. 19:41","title":"Tasnádi Péter: Korai az örömük azoknak, akik nem kedvelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]