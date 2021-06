Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"551d35d9-1a5b-41c1-8e4c-6db4edeb1b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb funkcióval és az azt kihasználni tudó telefonmodellekkel bővült a Microsoft Your Phone alkalmazása, ami lehetővé teszi, hogy esetenként a PC vegye át a telefon szerepét.","shortLead":"Újabb funkcióval és az azt kihasználni tudó telefonmodellekkel bővült a Microsoft Your Phone alkalmazása, ami lehetővé...","id":"20210603_samsung_galaxy_your_phone_app_kompatibilis_telefonok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551d35d9-1a5b-41c1-8e4c-6db4edeb1b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097860ab-1597-4392-84fa-d4acb32192db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_samsung_galaxy_your_phone_app_kompatibilis_telefonok_listaja","timestamp":"2021. június. 03. 08:03","title":"Ha régebbi Samsung telefonja van, most talán kapott egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan kezdődik a 2021-es, tavalyról elhalasztott foci-Eb. Ez a korábbi évek tapasztalatai szerint azt is jelenti, hogy rengetegen vesznek új tévét, hogy minél jobb képminőségben élvezhessék a tornát. Csábító lehet egy több százezer forintos készüléket részletekben, ráadásul kamatmentesen kifizetni, de nem biztos, hogy megéri: lehet, hogy máshol annyival olcsóbban találjuk meg ugyanazt a modellt, hogy még piaci hitelt is érdemes felvenni.","shortLead":"Hamarosan kezdődik a 2021-es, tavalyról elhalasztott foci-Eb. Ez a korábbi évek tapasztalatai szerint azt is jelenti...","id":"20210604_FociEb_tv_aruhitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9488759f-af49-4283-8865-e60a6c536fa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_FociEb_tv_aruhitel_bank360","timestamp":"2021. június. 04. 10:21","title":"Foci-Eb előtt: erre figyeljen a nulla százalékos hiteleknél, nehogy bedőljön a boltosok nagy trükkjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak mondatok, amiket nem szívesen hall az ember utazás közben, a „nem működik a fék” például pont egy ezek közül.","shortLead":"Vannak mondatok, amiket nem szívesen hall az ember utazás közben, a „nem működik a fék” például pont egy ezek közül.","id":"20210603_vonat_fek_roman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3908d8e7-18a0-4eff-a177-a9b2c3d5146f","keywords":null,"link":"/elet/20210603_vonat_fek_roman","timestamp":"2021. június. 03. 19:11","title":"Pánik tört ki egy román vonaton, amikor közölték, hogy nem működik a fék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 702 covidos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 702 covidos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210604_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4701de-82ff-4ff1-8e9d-a99a55e8a3c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 04. 07:56","title":"Koronavírus: 26 beteg meghalt, 269 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell pályázatot benyújtania – ezt eddig hét bank tette meg sikerrel. Az előírt feltételek mellett jövő hónaptól azonban még egy kritériumnak meg kell felelnie a bankoknak, július 1. után ugyanis minden fogyasztóbarát személyi kölcsönnek 100 százalékban online is elérhetőnek kell lennie. Utánajártunk, hogy állnak a bankok egy hónappal a határidő előtt.","shortLead":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell...","id":"20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27aadb4-999d-4cbf-9daa-490a7d35a326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","timestamp":"2021. június. 03. 12:52","title":"Nem minden bank áll jól az online hitelezéssel, fontos státuszt bukhatnak július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat segíthet a hazai céges viszonyok feltárásában az az új adatbázis, amelynek jogszabályi hátterét uniós direktívák alapján szavazta meg az Orsszággyűlés. Az igazán nagy halaknak azért nem sok félnivalója van, ők már a magántőkealapok mögé bújhatnak. ","shortLead":"Sokat segíthet a hazai céges viszonyok feltárásában az az új adatbázis, amelynek jogszabályi hátterét uniós direktívák...","id":"20210602_offshore_magantoke_alap_elit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ba3f58-5f49-4dc0-a1fc-66d91dd44d36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_offshore_magantoke_alap_elit","timestamp":"2021. június. 02. 15:15","title":"Távoli offshore helyett itthoni magántőkealapok mögé rejtőzik az elit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","shortLead":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","id":"20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c4b83-72e8-4f8a-949d-e383027e477f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 10:57","title":"\"Orbán Viktor fárad és egyre többet hibázik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8f4ca5-a999-46e2-8075-d87bb312f0b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt kell – utóbbit a parkban is meg lehet csináltatni.



","shortLead":"Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt...","id":"20210604_Megnyilt_a_becsi_Prater_akar_a_helyszinen_is_csinaltathatunk_COVID_tesztet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8f4ca5-a999-46e2-8075-d87bb312f0b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c590a62-eb3b-4bac-ad0b-b599bba50b15","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Megnyilt_a_becsi_Prater_akar_a_helyszinen_is_csinaltathatunk_COVID_tesztet","timestamp":"2021. június. 04. 11:36","title":"Megnyílt a bécsi Práter, akár a helyszínen is csináltathatunk Covid-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]