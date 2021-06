Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások szervezése, rendőri intézkedéssel való szembeszállás és csalás címén indult ellene eljárás.","shortLead":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások...","id":"20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a6e9f8-3f1b-4fed-b815-3dbdbcdefbcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","timestamp":"2021. június. 01. 20:59","title":"Nyakon szúrta magát egy fehérorosz ellenzéki aktivista a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c112ddd-0355-42c0-bc71-b458914fc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint 2022-ben már a Deimos felszínéről indulhat útnak a Csillaghajó egyik prototípusa.","shortLead":"Elon Musk szerint 2022-ben már a Deimos felszínéről indulhat útnak a Csillaghajó egyik prototípusa.","id":"20210601_spacex_spaceport_urhajo_kilovoallas_deimos_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c112ddd-0355-42c0-bc71-b458914fc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d4d3d2-12be-4920-b4c3-1bec7c22a622","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_spacex_spaceport_urhajo_kilovoallas_deimos_elon_musk","timestamp":"2021. június. 01. 14:23","title":"Már készül a különleges indítóállás, vízről indíthat űrhajót a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek lehettek.","shortLead":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek...","id":"20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382805ca-a6f7-4341-b6dc-05f1a1a00394","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","timestamp":"2021. június. 02. 08:33","title":"Hackerek megtámadták a világ legnagyobb húsfeldolgozóját, áremelkedés és húshiány jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d518d54-ceec-4f65-9c8e-44534cacf4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos ügybe keveredett tavaly az Apple, de az ügyben eljáró bíróság most a javára döntött: nincs, ami alátámasztaná, hogy az amerikai cég egy munkatársa korrupt szándékkal akart iPadeket ajándékozni.","shortLead":"Kínos ügybe keveredett tavaly az Apple, de az ügyben eljáró bíróság most a javára döntött: nincs, ami alátámasztaná...","id":"20210603_apple_ipad_vesztegetes_fegyverviselesi_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d518d54-ceec-4f65-9c8e-44534cacf4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d93344-13ae-4ee7-918a-54080c12ac11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_apple_ipad_vesztegetes_fegyverviselesi_engedely","timestamp":"2021. június. 03. 10:03","title":"Ejtették az Apple-vezető elleni vádat, aki iPadeket adott volna fegyverviselési engedélyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem az oltással van bajuk, csak gyorsítani akarnak a tempón. A Kanadai Közegészségügyi Ügynökség szerint azért az az optimális, ha mindkét adagot ugyanabból a vakcinából adják be.","shortLead":"Nem az oltással van bajuk, csak gyorsítani akarnak a tempón. A Kanadai Közegészségügyi Ügynökség szerint azért...","id":"20210602_AstraZeneca_Pfizer_Moderna_oltas_Kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affa83e7-e526-4a36-b578-898ad75348b2","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_AstraZeneca_Pfizer_Moderna_oltas_Kanada","timestamp":"2021. június. 02. 09:45","title":"Az AstraZeneca után Pfizer vagy Moderna oltást adhatnak második dózisként Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","shortLead":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","id":"20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7c85dd-178c-435f-9efe-fa593a0d0bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","timestamp":"2021. június. 02. 12:58","title":"Győzött az ellenállás: lebontják a bódét a balatonalmádi mólónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt és száz euró közti összegeket tettek zsebre, majd a pénzt havonta elosztották egymás között.","shortLead":"Öt és száz euró közti összegeket tettek zsebre, majd a pénzt havonta elosztották egymás között.","id":"20210602_penzugyor_korrupcio_hataratkelo_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1884af0-938a-4b8c-bba0-852ed588d795","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_penzugyor_korrupcio_hataratkelo_euro","timestamp":"2021. június. 02. 10:10","title":"Saját zsebre dolgoztak pénzügyőrök Röszkénél, sokszor az osztályvezető oszthatta szét a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben azokat. Felvásárlási láz még nincs, de már az ÉVOSZ is kongatja a vészharangot. A GVH is melléjük állt.","shortLead":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben...","id":"20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6cff92-23c8-4789-a622-a5622f45cb16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","timestamp":"2021. június. 02. 11:11","title":"„Év végéig meg is duplázódhat egyes építőanyagok ára, ha nem találunk ki valamit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]