Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210605_Halalos_baleset_tortent_a_471es_uton_Hodasz_kulteruleten_szombaton_kora_este","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c8da9-db6c-4f78-b816-a80ce042b259","keywords":null,"link":"/itthon/20210605_Halalos_baleset_tortent_a_471es_uton_Hodasz_kulteruleten_szombaton_kora_este","timestamp":"2021. június. 05. 21:27","title":"Halálos baleset történt a 471-es úton Hodász külterületén szombaton kora este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","shortLead":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","id":"202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88edf408-edad-4917-94a2-0b933e472c4c","keywords":null,"link":"/360/202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","timestamp":"2021. június. 06. 08:15","title":"Mit mond a tudomány, eldobhatjuk-e már a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00486cda-aab7-4487-b80e-aa754e373796","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20210606_Kajakkenu_Eb_Noe_Balint_aranyermes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00486cda-aab7-4487-b80e-aa754e373796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdbad5d-c214-49fe-b897-0b639239c94b","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Kajakkenu_Eb_Noe_Balint_aranyermes","timestamp":"2021. június. 06. 15:41","title":"Kajak-kenu Eb: Noé Bálint aranyérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A látogatószám még mindig nincs a közelében sem a békeidőbelinek, de miután kinyitott a legnagyobb hálózat, egy hét alatt jelentősen nőtt a mozizási kedv.","shortLead":"A látogatószám még mindig nincs a közelében sem a békeidőbelinek, de miután kinyitott a legnagyobb hálózat, egy hét...","id":"20210607_Megnyitottak_a_multiplexek_ket_es_felszer_tobben_moziztak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033bc64-26e3-4b55-96b8-5ebb342beee5","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Megnyitottak_a_multiplexek_ket_es_felszer_tobben_moziztak_Magyarorszagon","timestamp":"2021. június. 07. 18:16","title":"Megnyitottak a multiplexek, rögtön két és félszer többen moziztak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról hamarosan szavaz az Országgyűlés.","shortLead":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary...","id":"20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f24b9d-d1a8-42e5-b038-0d14fdbf8cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","timestamp":"2021. június. 06. 18:32","title":"Gulyás: A kormány támogatja, hogy legyen népszavazás a Fudan Egyetemről, de csak 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","shortLead":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","id":"20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84410248-d4b9-4675-a4db-8fb2142da064","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"Szinte egész nap nem tűnt fel senkinek, hogy lánya helyett az anyja ment iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","id":"20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d193178-17d5-4e00-accc-1931b5e7172e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","timestamp":"2021. június. 07. 09:03","title":"Bekeményít az USA, úgy veszik majd a zsarolóvírus-támadást, mint a terrorizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]