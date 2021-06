Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"373706b1-1962-4b62-89bb-f34c9a491612","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A texasi republikánus politikus, Louie Gohmert egy kongresszusi meghallgatáson érdeklődött arról, lehetne-e módosítani a Föld és/vagy a Hold pályáján.","shortLead":"A texasi republikánus politikus, Louie Gohmert egy kongresszusi meghallgatáson érdeklődött arról, lehetne-e módosítani...","id":"20210610_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_louie_gohmert_meghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373706b1-1962-4b62-89bb-f34c9a491612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399be17-f3a0-4cd9-8e19-506914a917cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_louie_gohmert_meghallgatas","timestamp":"2021. június. 10. 18:03","title":"Olyan kérdést tett fel a republikánus képviselő a klímaváltozásról, ami után nehéz volt megszólalni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdekli a labdarúgó-Európa-bajnokság menetrendje? Az összes eddigi eredmény? A gólszerzők? Esetleg a csapatok statisztikái? A legjobb helyen jár. Az alábbi táblázatban kattintgatva mindenre választ kap.","shortLead":"Érdekli a labdarúgó-Európa-bajnokság menetrendje? Az összes eddigi eredmény? A gólszerzők? Esetleg a csapatok...","id":"20210611_foci_eb_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c21d5-7f49-4fce-b5ef-32fbe2ea9c53","keywords":null,"link":"/sport/20210611_foci_eb_2021","timestamp":"2021. június. 11. 10:00","title":"A foci-Eb számokban: minden, amit egy szurkolónak tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező úgy véli, a szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer, amit egy hatalom használhat.","shortLead":"A rendező úgy véli, a szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer...","id":"20210611_Alfoldi_Robert_Kozelednek_a_valasztasok_muszaj_talalni_ujabb_csoportokat_hogy_legyen_kit_kipecezni_lehessen_kiket_utalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c112dd69-5a51-4f04-ab68-c6b841bad82c","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Alfoldi_Robert_Kozelednek_a_valasztasok_muszaj_talalni_ujabb_csoportokat_hogy_legyen_kit_kipecezni_lehessen_kiket_utalni","timestamp":"2021. június. 11. 15:00","title":"Alföldi Róbert a homofób törvényről: „És csodálkozunk, hogy a pápa vonakodik találkozni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011faf3-bcdf-4d41-84d2-d0617507f9dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1,85 méter magas és 240 kilós rover május 22-én érkezett meg a vörös bolygóra.","shortLead":"Az 1,85 méter magas és 240 kilós rover május 22-én érkezett meg a vörös bolygóra.","id":"20210611_kinai_mars_jaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b011faf3-bcdf-4d41-84d2-d0617507f9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00c5bd2-b25c-43b8-99a3-cb31e470ce28","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_kinai_mars_jaro","timestamp":"2021. június. 11. 19:27","title":"Szelfit küldött a kínai Mars-járó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ebae23-037e-4d46-9bb4-c17d8b8aaf8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt a német autógyártó társaságnak Martin Winterkorn volt vezérigazgató és három társa - jelentették szerdán német hírportálok.","shortLead":"Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt...","id":"20210609_Tobb_szazmillio_euro_karteritest_fizetnek_a_Volkswagen_csoport_volt_vezetoi_a_cegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ebae23-037e-4d46-9bb4-c17d8b8aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80f0c-e272-4e99-8ec8-a34c277c9986","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Tobb_szazmillio_euro_karteritest_fizetnek_a_Volkswagen_csoport_volt_vezetoi_a_cegnek","timestamp":"2021. június. 10. 07:34","title":"Közel 300 millió eurós kártérítést fizetnek volt cégüknek a Volkswagen-csoport korábbi vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","shortLead":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","id":"20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b61cde-ff2f-40b5-a8fc-5d7037e3ac77","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","timestamp":"2021. június. 10. 11:50","title":"Orbán Viktor reagált Mészáros Lőrinc gazdagodására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","shortLead":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","id":"20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d7340-66c0-464c-a9d5-748752967e32","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2021. június. 10. 06:41","title":"Szuperritka Ferrari F40 LM keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a1183b-78dc-48b9-9479-71392af05622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legolcsóbban 9,5 millió forintból lehet ráncfelvarrt Kodiaqunk.","shortLead":"Legolcsóbban 9,5 millió forintból lehet ráncfelvarrt Kodiaqunk.","id":"20210611_magyarorszagon_az_uj_skoda_kodiaq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a1183b-78dc-48b9-9479-71392af05622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33288202-e10a-4eec-8522-a39d0ea9a07b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_magyarorszagon_az_uj_skoda_kodiaq","timestamp":"2021. június. 11. 06:41","title":"Magyarországon az új Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]