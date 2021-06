Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89e7dc75-99d0-4079-a871-698eb6aa19dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista szeretne méltó maradni a Karinthy-gyűrűjéhez, ezért a közmédia vezetőjétől kér útmutatást.","shortLead":"A humorista szeretne méltó maradni a Karinthy-gyűrűjéhez, ezért a közmédia vezetőjétől kér útmutatást.","id":"20210611_Kohalmi_Zoltan_ritkan_emailezik_de_most_nem_birta_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e7dc75-99d0-4079-a871-698eb6aa19dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5445c210-6c2d-4156-bfd7-50ab7cf2ef6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Kohalmi_Zoltan_ritkan_emailezik_de_most_nem_birta_ki","timestamp":"2021. június. 11. 16:36","title":"Kőhalmi Zoltán nem akar annyira pórul járni, mint Galla Miklós, levelet írt a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltóanyagok szállítását már augusztusban megkezdik.","shortLead":"Az oltóanyagok szállítását már augusztusban megkezdik.","id":"20210610_Felmilliard_adag_vakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe87bc4-c27b-4cf1-9ce0-dddae83a904c","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_Felmilliard_adag_vakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. június. 10. 20:57","title":"Félmilliárd adag vakcinát vásárol a rászoruló országoknak az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból származó műanyagból készül – számolt be a Guardian a Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA) kutatásáról.\r

\r

","shortLead":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból...","id":"20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e9d137-7051-425b-a45c-91b99bc96282","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","timestamp":"2021. június. 11. 14:32","title":"Jelentősen pörgeti a kőolajkitermelést, hogy rengeteg olcsó ruhát veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213e7c6f-0dcc-4ed3-8009-75a8b20ab245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ember és kutya barátságának szép példája az isztambuli eset.\r

","shortLead":"Ember és kutya barátságának szép példája az isztambuli eset.\r

","id":"20210611_kutya_gazda_korhaz_mentoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213e7c6f-0dcc-4ed3-8009-75a8b20ab245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72651f7c-8015-4866-ac81-4a92d85fbf08","keywords":null,"link":"/elet/20210611_kutya_gazda_korhaz_mentoauto","timestamp":"2021. június. 11. 12:16","title":"A kórházig követte a gazdáját szállító mentőautót a hűséges kutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc","c_author":"Szabó Dorottya – Trautmann László","category":"360","description":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul a pártpolitikai vitákon felülemelkedő politikai-gazdaságpolitikai konszenzushoz, írják a többi közt szerzőink Kornai János új munkájáról, melyet a HVG könyvek jelentetett meg.","shortLead":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul...","id":"20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ef404d-1a24-4099-be9f-1980abbb9700","keywords":null,"link":"/360/20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","timestamp":"2021. június. 12. 11:00","title":"Mi a közgazdászok felelőssége? Ez Kornai János új könyvének fő kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 39-cel csökkent a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Egy nap alatt 39-cel csökkent a kórházban ápoltak száma.","id":"20210611_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2be1e8-fa90-4996-9cf4-06775388a8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 11. 09:09","title":"Nyolc koronavírusos beteg meghalt, 199 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb szoftverfrissítés, amelyet már kiadott a Microsoft.","shortLead":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb...","id":"20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b744-fba1-4171-b6cb-6977a18c5461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2021. június. 12. 07:03","title":"Ha Windows 10-et használ, frissítsen most: súlyos hibák vannak a rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627aa3e4-d414-4c72-bc06-658fd10c9b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes esetekben értéktelen másolatokkal helyettesítették az ellopott műveket.","shortLead":"Egyes esetekben értéktelen másolatokkal helyettesítették az ellopott műveket.","id":"20210611_festmeny_szobor_olasz_kozmedia_rai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627aa3e4-d414-4c72-bc06-658fd10c9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162b141a-880b-40c3-96ac-fdcefc43c9b1","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_festmeny_szobor_olasz_kozmedia_rai","timestamp":"2021. június. 11. 17:11","title":"Alkalmazottak lophattak el 120 festményt és szobrot az olasz közmédiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]