Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai kutatók.","shortLead":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai...","id":"202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83f8b54-578c-49d1-ace2-ea3522ad3a5a","keywords":null,"link":"/360/202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","timestamp":"2021. június. 13. 11:10","title":"A következő vakcinát már nem szúrják, hanem a nyelv alá teszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","shortLead":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","id":"20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a390e563-fc83-483e-a215-95ac21a4fec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","timestamp":"2021. június. 13. 14:39","title":"Állattetemeket gyűjtött és gyújtogatott a kőbányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","shortLead":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","id":"20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e402e3d-e9b4-4254-99df-a27d1fdb2576","keywords":null,"link":"/sport/20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","timestamp":"2021. június. 12. 17:53","title":"Szalai Attila: Már az első összecsapáson meg szeretnénk mutatni, mire vagyunk képesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket, így helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A perben tanúként érintett volt Márki-Zayné Vincze Felícia, Márki-Zay Péter jelenlegi hódmezővásárhelyi polgármester felesége is. ","shortLead":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla...","id":"20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2d2d5-7809-4fb7-96f9-b09557ac2fbe","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","timestamp":"2021. június. 12. 16:54","title":"Jogerősen elítélték az oltás- és gyógyszerellenes szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze Bakuban. Mutatjuk a kezdőcsapatokat.","shortLead":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze...","id":"20210612_Wales_Svajc_kezdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d07ca-ddd1-4cda-bb6f-3910e684bfef","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Wales_Svajc_kezdok","timestamp":"2021. június. 12. 14:11","title":"Bale és Xhaka is a kezdőben – itt vannak a Wales – Svájc meccs kezdőcsapatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e139da7-7c94-4d95-a9ff-6bf7cde13a34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210612_Villamosmegallot_zuzott_ossze_egy_Audi_Kispesten__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e139da7-7c94-4d95-a9ff-6bf7cde13a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3493fe9b-d54b-452e-b080-8788bef2f5e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Villamosmegallot_zuzott_ossze_egy_Audi_Kispesten__foto","timestamp":"2021. június. 12. 10:14","title":"Villamosmegállót zúzott össze egy Audi Kispesten - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c3ae37-5fc8-4685-b79b-11958e43fa2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta múltidézőnek szánja fejlesztője a különleges, OldOS nevű alkalmazást, amely az iOS 4-es korszakba enged betekintést a modern Apple-eszközökön.

","shortLead":"Egyfajta múltidézőnek szánja fejlesztője a különleges, OldOS nevű alkalmazást, amely az iOS 4-es korszakba enged...","id":"20210612_apple_ios_4_alkalmazas_oldos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c3ae37-5fc8-4685-b79b-11958e43fa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e4633b-cdbb-4118-a749-5da66d5092d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_apple_ios_4_alkalmazas_oldos","timestamp":"2021. június. 12. 11:03","title":"Visszatért az iPhone-okra a közkedvelt iOS 4 – egy rendhagyó alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság, hogy a világ minél több problémáját automatizáljuk, a régi problémáinkat újakra cseréltük. Részlet Hannah Fry Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság...","id":"20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92b624-fc95-416b-8da4-cc2a704826e6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","timestamp":"2021. június. 13. 19:15","title":"Tökéletes algoritmus nincs. De a rettegés mellett van más út is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]