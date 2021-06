Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közel 300 millió forintos tendert zsírozhattak le előzetesen, 60 rendőr és ügyész lépett akcióba.","shortLead":"Egy közel 300 millió forintos tendert zsírozhattak le előzetesen, 60 rendőr és ügyész lépett akcióba.","id":"20210618_orizet_rendori_vezetok_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d8b7a2-4dec-4ff7-9ce7-312b27ba5644","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_orizet_rendori_vezetok_korrupcio","timestamp":"2021. június. 18. 10:43","title":"Őrizetbe vettek két rendőri vezetőt korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d539ff32-b95b-455d-b0ad-0be927cf3613","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"\"Derült égből villámcsapásként” érte, amikor a Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaság felkérte, hogy júliustól vezesse a Karinthy Színházat. 