[{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","shortLead":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","id":"20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d814dc9-cb92-45e2-ad57-1725cdcf7c53","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","timestamp":"2021. június. 20. 11:01","title":"Hőségriadó léphet életbe a kánikula miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját űrhajójával jut el a világűr pereméig a jövő hónapban.","shortLead":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját...","id":"20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724000d5-064a-4085-b0f0-cdd688451d24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2021. június. 20. 14:50","title":"Petíció indult azért, hogy az űrbe száműzzék a világ leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bca43b2-87ec-4916-957b-ed1628fef291","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, még Guinness-rekorder is lett.","shortLead":"Sőt, még Guinness-rekorder is lett.","id":"20210620_Nulla_szazalek_eselyt_adtak_a_legkorabban_szuletett_koraszulottnek_most_unnepelte_az_egyeves_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bca43b2-87ec-4916-957b-ed1628fef291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361521ec-e6af-4943-98c6-e9bb2452632d","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Nulla_szazalek_eselyt_adtak_a_legkorabban_szuletett_koraszulottnek_most_unnepelte_az_egyeves_szuletesnapjat","timestamp":"2021. június. 20. 14:38","title":"Nulla százalék esélyt adtak a legkorábban született koraszülöttnek, most ünnepelte az egyéves születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb számában.","shortLead":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb...","id":"202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c831d47c-6885-4539-8a49-b70172d5196b","keywords":null,"link":"/360/202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","timestamp":"2021. június. 21. 10:00","title":"Még nem látszik mi lehet a POSZT utódja, de a töprengés elkezdődött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66305b4c-13a9-489c-8223-e2d4c5b8a88e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A rendhagyó színpadi megoldásairól ismert társulatvezető egyszerre készül a futurisztikus látványvilágban megelevenedő Nine című musicalre és a Maladype Színház húsz évének megünneplésére a Merlin történelmi revüvel.","shortLead":"A rendhagyó színpadi megoldásairól ismert társulatvezető egyszerre készül a futurisztikus látványvilágban megelevenedő...","id":"202124__balazs_zoltan_rendezo__fellinirol_aszinhaz_pszichejerol__makacs_dolgok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66305b4c-13a9-489c-8223-e2d4c5b8a88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c3024-f75d-45e5-b0f5-a3f73512b4b8","keywords":null,"link":"/360/202124__balazs_zoltan_rendezo__fellinirol_aszinhaz_pszichejerol__makacs_dolgok","timestamp":"2021. június. 20. 16:00","title":"Balázs Zoltán: A magyar színház pszichéjét régóta rettegésben tartják a saját mítoszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország elleni pénzügyi támadásokhoz vezet.","shortLead":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország...","id":"20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a39b481-8eba-45fd-8ce6-253ca9023dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2021. június. 21. 17:30","title":"Nem várt helyről kapott súlyos bírálatot a kormány: Matolcsy György üzent hadat a gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először hárította a felkérést, de aztán a meglévő himnuszt hangszerelte újra. Készült imázsfilm is.","shortLead":"Először hárította a felkérést, de aztán a meglévő himnuszt hangszerelte újra. Készült imázsfilm is.","id":"20210620_Akos_irta_az_Eucharisztikus_Kongresszus_himnuszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225a7214-dc5d-4c8c-be4b-80b20d91c537","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Akos_irta_az_Eucharisztikus_Kongresszus_himnuszat","timestamp":"2021. június. 20. 10:59","title":"Ákos keze alól került ki az Eucharisztikus Kongresszus himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]