[{"available":true,"c_guid":"971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke szerint a nagyjából 2500 magyar szurkoló képes lehet elnyomni a tízezer német drukker hangját az Allianz Arénában.","shortLead":"Az MLSZ elnöke szerint a nagyjából 2500 magyar szurkoló képes lehet elnyomni a tízezer német drukker hangját az Allianz...","id":"20210623_Csanyi_Sandor_A_magyar_valogatott_nehany_even_belul_a_vilag_legjobbjai_koze_tartozhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6069c9aa-fd47-4980-a20a-6f450f0f6e05","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Csanyi_Sandor_A_magyar_valogatott_nehany_even_belul_a_vilag_legjobbjai_koze_tartozhat","timestamp":"2021. június. 23. 08:52","title":"Csányi Sándor: A magyar válogatott néhány éven belül a világ legjobbjai közé tartozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621fc5d7-5fc4-4b26-affa-77e5650bff01","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Pár éve még a Fidesz EP-képviselői közül is többen – köztük a politikusként azóta megbukott Szájer József – megszavazták a melegházasságok elismertetésének első lépéseként is emlegetett Lunacek-jelentést az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Pár éve még a Fidesz EP-képviselői közül is többen – köztük a politikusként azóta megbukott Szájer József –...","id":"20210623_Dobszay_Janos_Kozelmultidezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621fc5d7-5fc4-4b26-affa-77e5650bff01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab4190-4fb0-4482-b9f3-2974a1f40fed","keywords":null,"link":"/360/20210623_Dobszay_Janos_Kozelmultidezes","timestamp":"2021. június. 23. 16:35","title":"Dobszay János: Melegjogi közelmúlt-idézés Szájer Józseffel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa7de94-f522-4b20-9b83-b2b14b50be99","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár hivatalos szurkolói repülőgép nem indult Münchenbe, a Németország felé tartó járatok tömve vannak magyar szurkolókkal – kövesse a hvg.hu helyszíni tudósítójával végig a meccsnapot! ","shortLead":"Bár hivatalos szurkolói repülőgép nem indult Münchenbe, a Németország felé tartó járatok tömve vannak magyar...","id":"20210623_EURO2020_Munchen_pp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa7de94-f522-4b20-9b83-b2b14b50be99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb65062c-e3a3-466a-aabd-c2548efcf1ef","keywords":null,"link":"/sport/20210623_EURO2020_Munchen_pp","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"Spontán LMBTQ-buli a stadionnál, szivárványos busszal vitték a magyar szurkolókat – ilyen volt München a német-magyar mérkőzés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1e8254-24e2-4107-a6b7-8f6c3a52af8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 15 ezerrel nőtt tavaly a szociális étkezést igénylők száma, de azok is többen lettek, akik otthonukban igényelnének segítséget. ","shortLead":"Közel 15 ezerrel nőtt tavaly a szociális étkezést igénylők száma, de azok is többen lettek, akik otthonukban...","id":"20210623_idosgondozas_idosek_jarvany_szocialis_ellatas_idosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f1e8254-24e2-4107-a6b7-8f6c3a52af8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df62305f-a4b3-4ade-96a1-b0164d6ee1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_idosgondozas_idosek_jarvany_szocialis_ellatas_idosotthon","timestamp":"2021. június. 23. 10:06","title":"Szakemberek szerint az idősgondozás minden területén drámai változásokat hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","shortLead":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","id":"20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4014b786-02ec-4b1b-804d-26161c15dc70","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","timestamp":"2021. június. 22. 17:59","title":"Orbán Viktor: Jankovics Marcell megmutatta, mit kell megvédenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8536b2ff-6bec-48ec-8bc4-0ae05349af61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyi lehet körülbelül a 4,5 kilogrammnyi kábítószer feketepiaci ára.\r

\r

","shortLead":"Ennyi lehet körülbelül a 4,5 kilogrammnyi kábítószer feketepiaci ára.\r

\r

","id":"20210624_drogfogas_vi_kerulet_rendorseg_dilerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8536b2ff-6bec-48ec-8bc4-0ae05349af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a79156-712e-4c01-a878-07a37af83db7","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_drogfogas_vi_kerulet_rendorseg_dilerek","timestamp":"2021. június. 24. 08:05","title":"14 millió forintnyi drogot találtak a VI. kerületi dílereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt kihagyni az Európa-bajnokságon szereplő válogatottból Szoboszlai Dominiket. A játékos reméli, hogy jobb idők következnek a pályafutásában.","shortLead":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt...","id":"20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a987a-35a2-4f0c-99cc-819004b91d82","keywords":null,"link":"/sport/20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 14:09","title":"Testileg és lelkileg is nagyon megviselte Szoboszlait a sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]