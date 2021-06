Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","shortLead":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","id":"20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceaf35e-349b-4f0d-a33c-6bf51d6c9d30","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"Indul a kivilágításverseny: az Operaház is nemzeti színekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A Fidesz, illetve az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a legutóbbi időszakban a Fidesz volt egy kicsit erősebb.","shortLead":"A Fidesz, illetve az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a legutóbbi időszakban a Fidesz volt...","id":"20210623_Median_Stabilizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d224d962-ff04-430c-83dc-9e71be547368","keywords":null,"link":"/360/20210623_Median_Stabilizacio","timestamp":"2021. június. 23. 13:00","title":"Medián: Ismét nőtt a különbség a Fidesz és az ellenzéki közös lista támogatottsága között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","shortLead":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","id":"20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfc6ab6-29fe-4e76-970d-a320623c71f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","timestamp":"2021. június. 23. 18:21","title":"Éppen most kezdődik egy újabb járványhullám az Egyesült Királyságban, egy nap alatt 16 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán és pénteken is árat emelnek a kutakon.","shortLead":"Szerdán és pénteken is árat emelnek a kutakon.","id":"20210623_A_heten_ketszer_dragul_a_benzin_es_a_dizel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba556381-50d5-415f-be91-7b1b617f6873","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_A_heten_ketszer_dragul_a_benzin_es_a_dizel","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"A héten kétszer drágul a benzin és a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","shortLead":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","id":"20210622_muanyag_kemikalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5d2485-5f79-46b6-b07c-ea862621415d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_muanyag_kemikalia","timestamp":"2021. június. 22. 17:03","title":"Aggodalomra okot adó vegyszereket találtak hétköznapi műanyagtermékekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok is találhatók, amiket kifejezetten nekik készítettek.","shortLead":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok...","id":"20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd4b507-e04e-42b0-93f5-8383898b61f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","timestamp":"2021. június. 24. 08:40","title":"Végre: a Windows 11 pótolja a Windows 10 egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos, bár kevéssé gyerekbarát akciót eszeltek ki.\r

\r

","shortLead":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos...","id":"20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e0d5fc-03b6-422f-80f4-eaeb677be95f","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","timestamp":"2021. június. 23. 16:41","title":"Az egész Baldwin család öltönyben jelent meg egy premieren, még a 6 hónapos Lucia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421fd71-83c1-4e57-8b67-8f2f50873de4","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"1990 körül demokráciát könnyebb volt teremteni, mint később liberális demokráciát. Az előbbihez elég volt az elitek pillanatnyi közös érdeke; az utóbbihoz szükség lenne olyan mélyebb elit-együttműködésre, amelynek feltételei egyelőre nincsenek meg. Vélemény. \r

","shortLead":"1990 körül demokráciát könnyebb volt teremteni, mint később liberális demokráciát. Az előbbihez elég volt az elitek...","id":"20210622_Csizmadia_Ervin_Milyen_peremfeltetelei_vannak_egy_demokracianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2421fd71-83c1-4e57-8b67-8f2f50873de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb402d5-c9b6-4901-ab33-8c43948b9ceb","keywords":null,"link":"/360/20210622_Csizmadia_Ervin_Milyen_peremfeltetelei_vannak_egy_demokracianak","timestamp":"2021. június. 22. 17:00","title":"Csizmadia Ervin: Milyen peremfeltételei vannak egy demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]