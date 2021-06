Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek a magyar–német mérkőzésen, függetlenül attól, hogy az UEFA tilalma nyomán az egész stadion nem öltözhetett a nemi kisebbségeket jelképező színekbe. Függetlenül attól, hogy várható volt a magyar kormány sértődött reakciója. Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek a magyar–német mérkőzésen, függetlenül attól, hogy az UEFA tilalma nyomán az egész stadion nem öltözhetett a nemi kisebbségeket jelképező színekbe. Függetlenül attól, hogy várható volt a magyar kormány sértődött reakciója.

Die Presse: A melegséget el kell fogadni!

ORFK: 23 rendőr szerelt le idén úgy, hogy belépett egy pártba
A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett felmondani, viszont aki belépett egy pártba, az nem maradhatott a testület tagja.

Aki kávézik, annál kisebb valószínűséggel alakul ki krónikus májbetegség
Íme egy újabb ok, miért érdemes meginni néhány csésze feketét.

Szijjártó és Orbán posztjai alá ezrével kommentelik a szivárványszínű zászlókat
Orbán Viktor Facebook-oldala sem úszta meg a norvégoktól érkező szivárványos hullámot. A maszkviselést is eltörlik majd, csak az egészségügyi intézményekben kell majd továbbra is hordani. A védettségi igazolványra pedig a rendezvényeken lesz még szükség. A maszkviselést is eltörlik majd, csak az egészségügyi intézményekben kell majd továbbra is hordani. A védettségi igazolványra pedig a rendezvényeken lesz még szükség.

Kormányinfó: 5,5 millió oltásnál nem kell védettségi igazolvány a szállókba, éttermekbe, strandokra

Vajna Tímea nagyon sok pénzért vásárolt villát Beverly Hillsben
A 650 négyzetméteres ingatlanban hét fürdőszoba található.

Óriási ütközést rögzített egy autó fedélzeti kamerája az M7-esen
Rommá tört az autó a balesetben.

Máris megjött Orbán válasza von der Leyennek: Szégyenletes, ahogyan az Európai Bizottság elnöke támadja a magyar törvényt
Ha csak a gyerekek nem hallhatnak semmit az iskolában az LMBT-témákról, akkor nem lehet diszkriminatív a törvény – ezzel érvelt Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökének.