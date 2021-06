Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A házat 40 éve építették, nem tudni, mi okozta a tragédiát.","shortLead":"A házat 40 éve építették, nem tudni, mi okozta a tragédiát.","id":"20210624_miami_omlas_lakohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15889888-d0f5-48c0-a287-9061ae66a46a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_omlas_lakohaz","timestamp":"2021. június. 24. 10:56","title":"Összeomlott egy 12 emeletes lakóház egy része Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb gyulladást, gyorsabb gyógyulást és az implantátumok hosszabb élettartamát ígérik.","shortLead":"Kevesebb gyulladást, gyorsabb gyógyulást és az implantátumok hosszabb élettartamát ígérik.","id":"20210623_ujgeneracios_fogaszati_implantatum_szte_denti_system_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69974b9-3b39-47a8-abdd-50e446403487","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_ujgeneracios_fogaszati_implantatum_szte_denti_system_kft","timestamp":"2021. június. 23. 20:12","title":"Magyar siker a fogászatban: különleges fogbeültető eljárást fejlesztettek a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A focista az Első Magyar Léghajógyár Kft. kisebbségi tulajdonosa lett.","shortLead":"A focista az Első Magyar Léghajógyár Kft. kisebbségi tulajdonosa lett.","id":"20210625_dzsudzsak_balazs_leghajo_leghajogyar_kft_vegh_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea72f3-de12-4ed9-bd33-ab749eaec44b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_dzsudzsak_balazs_leghajo_leghajogyar_kft_vegh_sandor","timestamp":"2021. június. 25. 08:28","title":"Dzsudzsák Balázs beszállt a léghajógyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","shortLead":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","id":"20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53d7af2-317c-47fd-a198-ccc53ccbb492","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 25. 08:10","title":"A Bujtor-filmeket idézi meg az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fej fej mellett az ellenzék és a Fidesz–KDNP a Závecz kutatása szerint. 