[{"available":true,"c_guid":"3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiemelték, hogy állami segítség nélkül is átvészelték a koronavírust.","shortLead":"Kiemelték, hogy állami segítség nélkül is átvészelték a koronavírust.","id":"20210624_Kozlemenyben_utalt_ra_a_Budapest_Airport_hogy_nem_akarjak_eladni_a_repteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f75c2f-27d9-4d2b-b85b-8ba1de191b5a","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Kozlemenyben_utalt_ra_a_Budapest_Airport_hogy_nem_akarjak_eladni_a_repteret","timestamp":"2021. június. 24. 19:35","title":"Közleményben utalt rá a Budapest Airport, hogy eszük ágában sincs eladni a repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b6e7ee-2c9f-431d-b1c7-1b9e3061689f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vagy több fontos és gazdag ember is nyaralni ment csütörtökön.","shortLead":"Egy vagy több fontos és gazdag ember is nyaralni ment csütörtökön.","id":"20210624_bombardier_jacht_maganrepulo_napoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6e7ee-2c9f-431d-b1c7-1b9e3061689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3368a7fe-1595-41c4-a65b-63fea99b87d0","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_bombardier_jacht_maganrepulo_napoly","timestamp":"2021. június. 24. 16:58","title":"Nápolyban futott egymással össze a NER kedvenc jachtja és magánrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb2f6a6-9858-4cbf-9a07-0abdab12b787","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól a keresztényi hitvallás. Akármilyen jól is hangzik ez, akad itt pár nagyon súlyos probléma. Vélemény.","shortLead":"Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól...","id":"20210621_eszenyi_eniko_gothar_peter_ujra_rendez_megbocsatas_metoo_zaklatas_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb2f6a6-9858-4cbf-9a07-0abdab12b787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bead100c-a440-4618-92de-9d0166d874b0","keywords":null,"link":"/360/20210621_eszenyi_eniko_gothar_peter_ujra_rendez_megbocsatas_metoo_zaklatas_aldozatok","timestamp":"2021. június. 25. 13:00","title":"Kovács Bálint: Megbocsátás Eszenyinek és Gothárnak: mégis, kinek a nevében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét az öt éve ott történt fegyveres mészárlás 49 halálos áldozatának emlékére, és felszólította a kongresszust, hogy hozzon az LMBTQ-közösség jogait határozottan védelmező törvényeket - írja az MTI.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök pénteken nemzeti emlékhellyé nyilvánította a floridai Orlandóban álló Pulse Nightclub épületét...","id":"20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de4dd1a-6e0a-46c8-80b3-a7981ac20950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008fccd-2f01-4aea-8974-47cfb752dd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Biden_nemzeti_emlekhellye_nyilvanitotta_a_megtamadott_orlandoi_melegbart","timestamp":"2021. június. 26. 08:20","title":"Biden nemzeti emlékhellyé nyilvánította a megtámadott orlandói melegbárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc egyúttal megüzente, hogy aki megzavarja a rendezvényeiket, azt lefotózzák, és azonnal feltöltik Facebookra.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc egyúttal megüzente, hogy aki megzavarja a rendezvényeiket, azt lefotózzák, és azonnal feltöltik...","id":"20210625_dk_rendezveny_fotos_bantalmazas_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bbfa20-b9a0-4a53-9351-09ecac339fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_dk_rendezveny_fotos_bantalmazas_feljelentes","timestamp":"2021. június. 25. 15:59","title":"Két rendezvényen is megütötték a DK videósát, a párt feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","shortLead":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","id":"20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abfaff9-f9c6-42d2-9778-f49aba6ee44e","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","timestamp":"2021. június. 24. 20:05","title":"Új rektora lesz a Corvinus Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy véli, az akcióra fel lehetett volna készülni.","shortLead":"A külügyminiszter úgy véli, az akcióra fel lehetett volna készülni.","id":"20210625_szijjarto_peter_szivarvanyos_zaszlo_szurkolo_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d9c1b-0ed8-4653-9890-4c3614c8aa73","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szijjarto_peter_szivarvanyos_zaszlo_szurkolo_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 25. 16:27","title":"Szijjártó szerint szándékosan engedhették a pályára a szivárványos zászlót lengető szurkolót Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc01108-12a5-4b9a-93c9-240b9263c8e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például jogi esetekkel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210625_Foci_helyett_Forduljon_ugyvedhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc01108-12a5-4b9a-93c9-240b9263c8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047e6108-e647-4ea7-99d9-d7cfb034b814","keywords":null,"link":"/elet/20210625_Foci_helyett_Forduljon_ugyvedhez","timestamp":"2021. június. 25. 09:30","title":"Foci helyett: Forduljon ügyvédhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]