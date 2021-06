Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","shortLead":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","id":"20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349a14d-30ff-4ac4-9579-fe614b6abf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","timestamp":"2021. június. 26. 16:40","title":"Szijjártó nem tudja túltenni magát a szivárványos zászlóval pályára rohanó szurkolón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Komoly károkat okozott a vihar az ország déli részén és a Balaton környékén, a legtöbb bejelentés eddig Ságvárról és környékéről érkezett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.","shortLead":"Komoly károkat okozott a vihar az ország déli részén és a Balaton környékén, a legtöbb bejelentés eddig Ságvárról és...","id":"20210626_Letarolta_az_orszag_deli_reszet_es_a_Balatont_az_esti_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2640d9-8cce-4e3f-9b07-d6e202685242","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Letarolta_az_orszag_deli_reszet_es_a_Balatont_az_esti_vihar","timestamp":"2021. június. 26. 10:05","title":"Letarolta az ország déli részét és a Balatont az esti vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc59ac6-4db8-4f23-b823-20e44e7e7f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok 250-350 millió évvel a világegyetem keletkezése után keletkeztek a University College London és a Cambridge-i Egyetem tudósai vezette nemzetközi csillagászcsoport közös tanulmánya szerint.","shortLead":"Az első csillagok 250-350 millió évvel a világegyetem keletkezése után keletkeztek a University College London és...","id":"20210626_kozmikus_hajnal_osrobbanas_utan_elso_csillagok_keletkezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdc59ac6-4db8-4f23-b823-20e44e7e7f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fb08ed-7784-4df3-8c05-3631afcc2bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kozmikus_hajnal_osrobbanas_utan_elso_csillagok_keletkezese","timestamp":"2021. június. 26. 20:03","title":"Belátható távolságba került \"a modern csillagászat Szent Grálja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599d22-dbe8-4179-8995-2c84e7156efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gini Wijnaldum karszalagjának jelentése az, hogy a foci szeretetének össze kell kötnie az embereket.","shortLead":"Gini Wijnaldum karszalagjának jelentése az, hogy a foci szeretetének össze kell kötnie az embereket.","id":"20210627_holland_csapatkapitany_szivarvany_karszalag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26599d22-dbe8-4179-8995-2c84e7156efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c406e9-170f-4d70-b896-5d34d98e1fb2","keywords":null,"link":"/elet/20210627_holland_csapatkapitany_szivarvany_karszalag","timestamp":"2021. június. 27. 11:59","title":"Szivárványos karszalagban lép pályára a holland csapatkapitány a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5616296-0e68-42d4-a49c-8c808b20c7f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több polgármester is ki van akadva az utcákon hagyott villanyrollerekre, több helyen az önkormányzat el is szállította azokat.","shortLead":"Több polgármester is ki van akadva az utcákon hagyott villanyrollerekre, több helyen az önkormányzat el is szállította...","id":"20210626_Nem_latjak_szivesen_az_elektromos_rollereket_a_Balatonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5616296-0e68-42d4-a49c-8c808b20c7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7716b1-d617-460d-9d91-89ea21423a55","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Nem_latjak_szivesen_az_elektromos_rollereket_a_Balatonon","timestamp":"2021. június. 26. 13:00","title":"Nem látják szívesen az elektromos rollereket a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont kisméretű, így könnyen kezelhető. A felhasználók azonban nem voltak elragadtatva.","shortLead":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont...","id":"20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b073ee27-423d-4ead-b98a-77a0a555a975","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","timestamp":"2021. június. 27. 15:03","title":"Úgy hírlik, most már tényleg vége az iPhone 12 mininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó szerint azért kötnek bele Magyarországba, mert sikeres. ","shortLead":"Szijjártó szerint azért kötnek bele Magyarországba, mert sikeres. ","id":"20210627_Szijjarto_szerint_globalis_fake_news_tamadas_zajlik_Magyarorszag_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea17016-b19c-4649-994d-8bc49a123a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Szijjarto_szerint_globalis_fake_news_tamadas_zajlik_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2021. június. 27. 11:22","title":"Szijjártó szerint \"globális fake news támadás\" zajlik Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban testületileg elővették Orbánt.","shortLead":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban...","id":"20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b1c03-4781-4514-b4af-d4c98aca1334","keywords":null,"link":"/360/20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","timestamp":"2021. június. 27. 08:27","title":"DW: Mindenki Orbán ellen az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]