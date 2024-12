Csak néhány, az idei év legemlékezetesebb futball-pillanataiból, voltak azonban olyan események, amelyek talán nem kaptak akkora reflektorfényt, mint ami kijárt volna nekik. A következőkben ezekről emlékszünk meg az év végéhez közeledve.

2024 márciusában futballtörténelmet írt az éppen akkor is sérüléssel bajlódó Neymar szaúdi csapata, az al-Hilal, amely az al-Ittihad elleni 2–0-s győzelmének köszönhetően zsinórban 28. meccsét nyerte meg. Az ázsiai Bajnokok Ligája negyeddöntőjében aratott sikerrel a New Saints rekordját adta át a múltnak a rijádi együttes, a walesiek ugyanis a 2016/2017-es idényben egymás után 27-szer vonultak le győztesen a pályáról.

Az al-Hilal csúcsa végül április 18-án szakadt meg, miután szintén az ázsiai BL-ben, már az elődöntőben 4–2-es vereséget szenvedett az emírségekbeli al-Aintól, a szaúdi együttes így sorozatban 34 mérkőzést nyert meg. A rekorddöntés után Jorge Jesus, az al-Hilal vezetőedzője azt nyilatkozta, „mindannyian örülnek, hogy történelmet írtak, de a rekordok nem olyan fontosak, mint a trófeák”. Nos, ugyan az al-Ain elleni visszavágót 2–1-re nyerte a rijádi csapat, de ezzel együtt kiesett, az emírségekbeli klub pedig végül megnyerte a sorozatot.

Ez is egy olyan hír, ami maximum pár órára hozta lázba a futballszeretőket, pedig nem kis sportteljesítmény egy maratonira nyúló tizenegyespárbajt megnyerni, pláne nem egy nagy téttel bírót. Történt ugyanis, hogy az izraeli harmadosztályú bajnokságban, a feljutásért zajló párharcban az SC Dimona és a Simson Tel Aviv találkozója hosszabbítás után 2–2-re állt, így büntetők döntöttek, melyet 28-28 próbálkozás után 23–22-re nyert meg a házigazda Dimona. Magyarországon már biztos szólt volna a pályagondnok, hogy kapcsolná le a fényeket és menne haza nézni a Szulejmánt.

A korábbi rekordot 2022 márciusa óta a Washington–Bedlington-meccs tartotta 54 lövéssel az Ernest Armstrong Emlékkupán, amelyet az angol tizedik osztálybeli csapatok számára írnak ki. Sokáig egy 2005-ös namíbiai kupameccs volt a csúcstartó, a KK Palace–Civics-mérkőzésen 48 tizenegyesig tartott a párharc.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6