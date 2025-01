Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kilencszeresére nőtt a számuk 2020 óta. ","shortLead":"Kilencszeresére nőtt a számuk 2020 óta. ","id":"20250106_villanyautok-szama-nott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0.jpg","index":0,"item":"053fe0a1-0ba8-42cc-a69b-2b38c25988af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_villanyautok-szama-nott","timestamp":"2025. január. 06. 15:14","title":"Már több, mint 70 ezer villanyautó van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","shortLead":"Galériánkban megmutatjuk, milyen szettekben vonultak fel a legnagyobb sztárok a vörös szőnyegen.","id":"20250106_Golden-Globe-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dcad429-62f6-4f81-b341-5efebc929354.jpg","index":0,"item":"98bdeba6-c3ec-4e5f-a0c3-be493489f1d2","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Golden-Globe-ruhak","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Arany, szatén és csillogás: íme a legszebb Golden Globe-ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","shortLead":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","id":"20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc.jpg","index":0,"item":"0e2c9cdb-c371-4c66-aaf3-f45db4c6e2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","timestamp":"2025. január. 06. 14:03","title":"Havi 80 000 forint a ChatGPT legdrágább csomagja, de Sam Altman szerint ez túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány értesülések szerint Bassár el-Aszad bukása után több humanitárius segélyt engedne be a szír területekre. A további oroszellenes szankciók pedig az orosz olajat szállító tankereket célozzák.","shortLead":"Az amerikai kormány értesülések szerint Bassár el-Aszad bukása után több humanitárius segélyt engedne be a szír...","id":"20250106_usa-szankciok-sziria-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"e63357f8-24f2-42f3-96ea-8ade89a94116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_usa-szankciok-sziria-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 06. 10:58","title":"Enyhíteni készül a Szíriával szembeni korlátozásain az USA, miközben újabb Oroszország-ellenes szankciók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh paternalizmustól megszabadult Szlovákia bebizonyította, annak ellenére képes az önálló létre, hogy Csehország továbbra is stabilabb és fejlettebb állam. A két nép kapcsolata a szakítás óta is szoros, most Robert Fico barátkozása Vlagyimir Putyinnal éket ver közéjük. ","shortLead":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh...","id":"20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191.jpg","index":0,"item":"6159f8eb-0101-404b-b51d-0574077520e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 05. 11:00","title":"A csehek és a szlovákok nem bánták meg országaik válását, amelyben ritka kivételként mindkét fél jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee8362e-686b-496d-9855-62850f5c9ab7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő éppen az újévi koncertjére tartott, szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet. ","shortLead":"A színésznő éppen az újévi koncertjére tartott, szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet. ","id":"20250106_Xantus-Barbara-baleset-szalagkorlat-osszetort-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee8362e-686b-496d-9855-62850f5c9ab7.jpg","index":0,"item":"dcb8c851-b2dc-488f-96db-48e22ced1f68","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Xantus-Barbara-baleset-szalagkorlat-osszetort-auto","timestamp":"2025. január. 06. 08:33","title":"Autóbalesetet szenvedett Xantus Barbara, szalagkorlátnak csapódott a kocsijával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A Tiszának az előrehozott választás témájának napirenden tartása – ezzel együtt leginkább annak elkerülése – mellett a pártépítés lesz a legfőbb feladata 2025-ben, a Fidesznek pedig a gazdaság felpörgetése és saját táborának megtartása. Mi vár a magyar politikára és a választókra a most kezdődő évben?","shortLead":"A Tiszának az előrehozott választás témájának napirenden tartása – ezzel együtt leginkább annak elkerülése – mellett...","id":"20250106_elorehozott-valasztas-eselyek-fidesz-tisza-part-ellenzek-gazdasagi-helyzet-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113.jpg","index":0,"item":"0eb61ea6-b24b-472b-8932-b6e89720718d","keywords":null,"link":"/360/20250106_elorehozott-valasztas-eselyek-fidesz-tisza-part-ellenzek-gazdasagi-helyzet-osztogatas","timestamp":"2025. január. 06. 06:30","title":"A választás időpontjánál is fontosabb, telik-e osztogatásra a Fidesznek, miközben a kilátásoknál csak a közhangulat rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá szükség, ha a szervezete megfelelően teszi a dolgát.","shortLead":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá...","id":"20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc.jpg","index":0,"item":"30b99f73-7fe6-4686-8733-856adee23b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","timestamp":"2025. január. 06. 08:03","title":"De miért folyik az orrunk a hidegben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]