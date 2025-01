Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint hasonló Grönland helyzete, mint amikor ők meghallgatták a Krím, a Donyec-medence és Novorosszija lakóit.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint hasonló Grönland helyzete, mint amikor ők meghallgatták a Krím, a Donyec-medence és...","id":"20250114_lavrov-gronland-ukrajna-krim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92.jpg","index":0,"item":"2b090c39-1806-4b57-b9f0-ce6fdc9daf6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_lavrov-gronland-ukrajna-krim","timestamp":"2025. január. 14. 14:20","title":"Lavrov: Meg kell hallgatni a grönlandiakat, ahogy mi is tettük Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","id":"20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940.jpg","index":0,"item":"9a13e4be-a0c5-4954-9a48-46f0db1c2793","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","timestamp":"2025. január. 13. 10:32","title":"Egy német és egy olasz állampolgár ellen is vádat emeltek antifa-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c.jpg","index":0,"item":"7ee9674c-597b-4553-b1cc-ae52e001ded8","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","timestamp":"2025. január. 13. 17:25","title":"Magyar Péter megszavaztatja, hogy maradjon-e képviselő az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A Xinzhi Group a pénzügyi adatai alapján nem számít különösebben nagy autóipari beszállítónak, de épp tavaly júniusban jelentette be együttműködését a Volkswagennel.","shortLead":"A Xinzhi Group a pénzügyi adatai alapján nem számít különösebben nagy autóipari beszállítónak, de épp tavaly júniusban...","id":"20250113_hatvan-kinai-vallalat-xinzhi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459.jpg","index":0,"item":"e0cc6389-4bab-49cd-90f6-428eea827670","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_hatvan-kinai-vallalat-xinzhi","timestamp":"2025. január. 14. 06:45","title":"Kínában kis hal, Magyarországon nagyra nőne: mit lehet tudni a Xinzhi-ről, amely Hatvanban épít új gyárat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a814b2-f4c8-44ed-b042-7f91cfb7248f","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Azzal, hogy az Országos Bírói Tanács részt vett a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodás megalkotásában, túlterjeszkedett a hatáskörén – véli a Budapest Környéki Törvényszék egykori elnöke, aki 2018-ban, a Handó Tünde-érában vezette a testületet. Hilbert Edit szerint az OBT így egy olyan csapdába került bele, amiből most kereshetik a kiutat. A jó szándékukat nem vonja kétségbe, de amit ő jelenleg lát a részükről, az nem más, mint lelkes amatőrök dilettantizmusa és a jogszabályok ismeretének hiánya. Interjú.","shortLead":"Azzal, hogy az Országos Bírói Tanács részt vett a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodás megalkotásában...","id":"20250114_Hilbert-Edit-OBT-birosag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8a814b2-f4c8-44ed-b042-7f91cfb7248f.jpg","index":0,"item":"8a3c5fc9-ef53-4811-8102-35cfd9fa3771","keywords":null,"link":"/360/20250114_Hilbert-Edit-OBT-birosag-interju","timestamp":"2025. január. 14. 14:30","title":"Hilbert Edit volt OBT-elnök: Nem egy lehajtott fejű, hanem egy megtört gerincű OBT-t látok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","shortLead":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","id":"20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84.jpg","index":0,"item":"ee654f43-8d17-41e1-a05f-99c18144ec39","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","timestamp":"2025. január. 13. 08:11","title":"82 éves korában elhunyt a provokatív reklámkampányairól ismert Oliviero Toscani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc975eb-77da-4179-9d98-b500718eb1bf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naváf Szalám korábban tíz évig volt Libanon ENSZ-nagykövete, kinevezése azt jelzi, hogy csökken a Hezbollah befolyása Libanonban.","shortLead":"Naváf Szalám korábban tíz évig volt Libanon ENSZ-nagykövete, kinevezése azt jelzi, hogy csökken a Hezbollah befolyása...","id":"20250114_libanon-miniszterelnok-haga-nemzetkozi-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc975eb-77da-4179-9d98-b500718eb1bf.jpg","index":0,"item":"d2b52e9a-6c7f-4876-8088-dc082bcbb620","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_libanon-miniszterelnok-haga-nemzetkozi-birosag","timestamp":"2025. január. 14. 07:55","title":"A hágai Nemzetközi Bíróság elnökét kérték fel Libanon miniszterelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","id":"20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d.jpg","index":0,"item":"8b6de623-c841-44ea-b233-9832ca5bd15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Visszaestek a Porsche eladások, alig fogy az elektromos Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]