[{"available":true,"c_guid":"21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","shortLead":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","id":"20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2.jpg","index":0,"item":"04e79d6d-dbd3-4256-8d24-fefe539680ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","timestamp":"2025. január. 16. 17:52","title":"Bologna bevezette tavaly a 30-as tempólimitet, 34 év után először nem történt halálos gázolás a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd6a459-8bbe-4f2f-b7ac-7fbaf1aa57c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerinte az elektromos autók piacán nem kínálati, sokkal inkább keresleti problémák vannak. ","shortLead":"Szerinte az elektromos autók piacán nem kínálati, sokkal inkább keresleti problémák vannak. ","id":"20250117_Mercedes-vezer-CO2-kvota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd6a459-8bbe-4f2f-b7ac-7fbaf1aa57c5.jpg","index":0,"item":"03604fe4-431b-4da0-8c4a-24d4daf429e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_Mercedes-vezer-CO2-kvota","timestamp":"2025. január. 17. 08:08","title":"A Mercedes vezére, a legnagyobb európai autós lobbi elnöke szerint újra kell tárgyalni a CO2-kvótákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta Magyarország középtávú költségvetési-strukturális tervét, miután a kormány ígéretet tett, hogy a költségvetési hiányt GDP arányosan 2025-ben 3,7 százalékra, 2026-ban 2,9 százalékra csökkenti, az államadósságot pedig fokozatosan 70 százalék alá mérsékli.","shortLead":"Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta Magyarország középtávú költségvetési-strukturális tervét, miután a kormány...","id":"20250116_A-kormany-a-koltsegvetesi-hiany-es-az-allamadossag-csokkenteset-igerte-az-unionak-igy-atment-a-kozeptavu-koltsegvetesi-terve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"d35a4e67-68be-4f24-a6cb-77119b13b3a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_A-kormany-a-koltsegvetesi-hiany-es-az-allamadossag-csokkenteset-igerte-az-unionak-igy-atment-a-kozeptavu-koltsegvetesi-terve","timestamp":"2025. január. 16. 19:58","title":"A kormány a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését ígérte az uniónak, így átment a középtávú költségvetési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek ellen lett létrehozva. Van azonban egy kiskapu.","shortLead":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek...","id":"20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9.jpg","index":0,"item":"3b7cada6-c750-4cd6-9fc4-5bfe6cc07e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. január. 16. 13:03","title":"Szintet léptek a netes csalók: rájöttek, hogyan lehet kijátszani az ellenük létrehozott védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","shortLead":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","id":"20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5.jpg","index":0,"item":"776692e1-18f4-4734-92ef-50df1222de34","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","timestamp":"2025. január. 17. 10:36","title":"Börtönt kértek a három fiatalra, akik miatt leégett a Ráday utcai kollégium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","shortLead":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","id":"20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"9176ce5f-7d88-453d-b29f-e4371aea5ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","timestamp":"2025. január. 15. 21:47","title":"A brit miniszterelnök: így lehet jobb jövőt biztosítani az izraeli és a palesztin népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0f9372-827e-43cb-9c14-3291c0f558fc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kuka és egy parkoló autó bánta a hirtelen jött ötletet. ","shortLead":"Egy kuka és egy parkoló autó bánta a hirtelen jött ötletet. ","id":"20250116_felebredt-utas-behuzta-a-kezifeket-videoval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0f9372-827e-43cb-9c14-3291c0f558fc.jpg","index":0,"item":"1d165ccd-7083-4470-87ab-14d15b157c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_felebredt-utas-behuzta-a-kezifeket-videoval","timestamp":"2025. január. 16. 10:58","title":"Menet közben rántotta be a kéziféket a felriadó részeg utas, mindent összetörtek az autóval – videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef8ee7d-a575-41db-ae4c-50282738ca2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IdomSoft Zrt. közlése szerint a TOTP.APP nem kezel érzékeny vagy személyes adatokat, így az orosz mérőkód nem jelenti azt, hogy veszélyben lennének az adataink.","shortLead":"Az IdomSoft Zrt. közlése szerint a TOTP.APP nem kezel érzékeny vagy személyes adatokat, így az orosz mérőkód nem...","id":"20250117_ugyfelkapu-hitelesites-orosz-merokod-idomsoft-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fef8ee7d-a575-41db-ae4c-50282738ca2f.jpg","index":0,"item":"a52575d8-16e8-47e4-8711-1a694712f4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyfelkapu-hitelesites-orosz-merokod-idomsoft-magyarazat","timestamp":"2025. január. 17. 13:49","title":"A fejlesztő szerint az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott oldalon futó orosz mérőkód nem fér hozzá személyes adatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]