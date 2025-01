Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25b41756-5f0a-4de9-b6e1-58e3985dae77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A már most is siralmas állapotban lévő egyetemi infrastruktúrák fenntartása még nehezebb lesz, különösen igaz ez az ELTE-re” – közölte az Akadémiai Dolgozók Fóruma.","shortLead":"„A már most is siralmas állapotban lévő egyetemi infrastruktúrák fenntartása még nehezebb lesz, különösen igaz...","id":"20250115_Tobb-egyetemen-is-jelentosen-csokken-az-allamilag-finanszirozott-helyek-szama-elbocsatasoktol-tartanak-az-erdekvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b41756-5f0a-4de9-b6e1-58e3985dae77.jpg","index":0,"item":"afdbf693-49cf-4c69-adf5-26ead0ad37a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Tobb-egyetemen-is-jelentosen-csokken-az-allamilag-finanszirozott-helyek-szama-elbocsatasoktol-tartanak-az-erdekvedok","timestamp":"2025. január. 15. 13:01","title":"Több egyetemen is jelentősen csökken az államilag finanszírozott helyek száma, elbocsátásoktól tartanak az érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906a59fe-48b6-4abb-a2ae-31cf8d3e445a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban.","shortLead":"A cég már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban.","id":"20250115_Cseh-leanyvallalatot-alapitott-a-met-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906a59fe-48b6-4abb-a2ae-31cf8d3e445a.jpg","index":0,"item":"3d398433-7995-4168-98f3-8e275054b2c5","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Cseh-leanyvallalatot-alapitott-a-met-csoport","timestamp":"2025. január. 15. 15:18","title":"Cseh leányvállalatot alapított a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3ef92b-56d4-4a23-85dc-910a31acacab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe már teszteli azt a megoldást, aminek köszönhetően gyorsabban lehetnek készen a projektmunkák.","shortLead":"Az Adobe már teszteli azt a megoldást, aminek köszönhetően gyorsabban lehetnek készen a projektmunkák.","id":"20250115_adobe-photoshop-kozos-kepszerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3ef92b-56d4-4a23-85dc-910a31acacab.jpg","index":0,"item":"716eb703-e196-4c76-989e-082c271855aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_adobe-photoshop-kozos-kepszerkesztes","timestamp":"2025. január. 15. 14:03","title":"Alapjaiban változik meg a Photoshop működése, már teszteli az Adobe az új képszerkesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82afbcd7-b05f-4407-837f-d407b1c785be","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szerdai ülésükön az erről szóló napirendi pontot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el. Varga Zs. András, a Kúria elnöke nem szavazott.","shortLead":"Szerdai ülésükön az erről szóló napirendi pontot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el. Varga Zs...","id":"20250114_OBT-negyoldalu-megallapodas-ervenytelenites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82afbcd7-b05f-4407-837f-d407b1c785be.jpg","index":0,"item":"8a95b5ab-c3a5-4b83-91d1-c608a73dab09","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_OBT-negyoldalu-megallapodas-ervenytelenites-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 13:23","title":"Érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet része: az útvonal a Mount Everest havas hegycsúcsai mellett halad el, a pilótákat is próbára tevő leszálláshoz pedig egy kolostorokkal szegélyezett völgyön kell végigrepülnie a gépnek. ","shortLead":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet...","id":"20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4.jpg","index":0,"item":"42233d39-df28-4fb1-b613-4bed5fbfad83","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","timestamp":"2025. január. 16. 05:31","title":"A világ legszebb repülőútja alig tart egy óráig, de csak néhány pilóta repülhet végig rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs erről közös uniós szabályozás: a változáshoz jelentős mértékben hozzájárul Karsai Dániel nemzetközi visszhangot kiváltó küzdelme is. Svájc, Hollandia, Belgium és Luxemburg után Spanyolország is a legalizálás mellett döntött. A folyamat lassú, az elméleti, jogi, vallási viták mögött emberi tragédiák zajlanak.","shortLead":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs...","id":"20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5.jpg","index":0,"item":"0e88a94d-70bb-45cb-a48b-2b92c8ccaa92","keywords":null,"link":"/eurologus/20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","timestamp":"2025. január. 15. 15:38","title":"Ha Karsai Dániel máshová született volna, nem kellett volna ennyit harcolnia. Itthon viszont sok embernek ő nyitotta fel a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e443bc2-9777-491a-a731-15fe70bbe651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár órával azután, hogy a polgármester jelezte, vele senki nem egyeztetett, már találkozni tudott a kínai vállalat képviselőivel.","shortLead":"Pár órával azután, hogy a polgármester jelezte, vele senki nem egyeztetett, már találkozni tudott a kínai vállalat...","id":"20250115_Hatvanba-tervezett-Xinzhi-gyar-beruhazas-mikor-keszul-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e443bc2-9777-491a-a731-15fe70bbe651.jpg","index":0,"item":"c634b9cc-9f7d-46b2-98bf-cb6cd9b3f34e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Hatvanba-tervezett-Xinzhi-gyar-beruhazas-mikor-keszul-el","timestamp":"2025. január. 15. 13:46","title":"Végül csak sikerült tárgyalnia a polgármesternek a Hatvanba tervezett Xinzhi-gyárról, az is kiderült, mikor indulhat a gyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is pénzt kaphatnak az ügyfelek, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálaton.","shortLead":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is...","id":"20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d.jpg","index":0,"item":"1bf1b798-9cbd-4a50-af21-b9f86b4a2871","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. január. 16. 09:03","title":"A magyarok imádnák: egy amerikai mobilszolgáltató fizet, ha kimaradás van, de akkor is, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]