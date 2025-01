Unalmas lesz a Bajnokok Ligája? – merülhetett fel sokakban a kérdés a 2024/2025-ös kiírás előtt, és olvasóink sem rajongtak az UEFA ötletéért, hogy 36 csapatosra bővítsék a mezőnyt, illetve a csoportkörök helyett bajnoki rendszerben játsszanak a klubok. Ha azonban arra gondolunk, hogy milyen izgalmak várnak még ránk az utolsó két körben, akkor nem lehet okunk panaszra. A Bajnokok Ligája megreformálása ugyan heves vitákat váltott ki a sorozat indulása előtt, a szurkolóknak azonban aligha lehet ellenvetése az ellen, hogy januárban is nézhetnek BL-meccseket.

Két fordulóval az alapszakasz vége előtt még mindig csak találgatni lehet, mely csapatok végeznek az első nyolcban, ezzel bebiztosítva a legjobb 16 közé jutásukat – összesen 21-en pályáznak ezekre a pozíciókra. Az izgalmakat tovább fokozza, hogy 36 csapatból még 33-nak van esélye a továbbjutásra, így kiélezett összecsapásokra van kilátás.

Confirmed in round of 16 or knockout phase play-offs: Liverpool & Barcelona ✅#UCL pic.twitter.com/Na2SzmZuwi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024

A Liverpoolnak elég egy döntetlen, a Barca még egy győzelemmel sem biztosítja be helyét a legjobb 16-ban

Az utolsó előtti játéknapot megelőzően a Liverpool az egyetlen csapat, amelynek saját kezében van sora az egyenes ági továbbjutást illetően. Arne Slot együttese kedden este hazai pályán, egy Lille elleni döntetlennel bebiztosíthatja helyét a legjobb 16 között, de vélhetően akkor sincs semmi veszve, ha mind a két hátralévő meccsüket elveszítik a vörösök. Ahhoz, hogy a Premier League éllovasa ne a legjobb nyolc között zárja az alapszakaszt, az Arsenalnak, a Bayer Leverkusennek, az Aston Villának, az Internek, a Brestnek és a Lille-nek is meg kellene nyernie mindkét hátralévő meccsét, illetve a Dortmund, Bayern München, Atlético Madrid, Milan négyes valamelyikének szintén hat pontot kellene szereznie. A futballstatisztikákra szakosodott Opta és az Athletic adatai alapján több mint 99 százalék az esély az angol csapat egyenes ági továbbjutására.

Ha nem is ennyire, de szintén kényelmes helyzetben van a jelenleg a tabella 2. helyén álló FC Barcelona, amely ha kedden le is győzi a Benficát, még nem biztosítja be a 16-ba jutását, de nagy csodának kéne ahhoz történnie, hogy Hansi Flickék innen elbukjanak. Ehhez egészen pontosan a Dortmundnak, a Bayernnek, az Atleticónak és a Milannak is meg kellene nyernie a hátralévő két mérkőzését, és a gólkülönbségüket is jelentősen javítaniuk kéne.

A hetedik játéknap előtt a katalánoknak a legjobb a gólkülönbsége (+14), emellett ők rúgták a legtöbb gólt a sorozatban (21-et). Ha az alapszakaszban a csapatok között pontegyenlőség alakulna ki, akkor elsőként a gólkülönbség dönt a felek között, ha ez is egyenlő, akkor sorrendben a lőtt gólok, az idegenbeli gólok, a győzelmek és az idegenbeli győzelmek számítanak. Az Opta 90 százalék esélyt ad a Barcának az egyenes ági továbbjutásra.

Az Arsenal, a Leverkusen, a Villa, az Inter, a Brest és a Lille azok a csapatok, amelyek jelenleg az első nyolcban vannak, de egy döntetlennel még mindig nem érezhetik magukat biztonságban, ugyanis ebben az esetben a tabella 24. helyéig bezárólag bármelyik együttes megelőzheti őket (feltéve, ha a hátul lévő csapatok mindkét meccsüket megnyerik). Az Opta az Arsenalnak 91, az Internek 79, a Leverkusennek 71, a Villának 50, a Brestnek 31, a Lillnek pedig 26 százalék esélyt jósol a biztos 16-ba jutásra.

Nehéz helyzetben a PSG, a Manchester City és a Real Madrid is

Az első nyolc helyezettet leszámítva a Dortmundnak, a Bayernnek, az Atléticónak és a Milannak van a legjobb esélye arra, hogy az utolsó kört jó helyzetből várja. A négyes mindegyike 12 ponttal áll egyelőre, egy egységgel lemaradva a Lille mögött, amely jelenleg nyolcadik, és mint már említettük, a Liverpoolhoz utazik kedden. Ha a francia csapat nem győz ebben a fordulóban, akkor a jelenleg 9-15. helyen álló csapatok közül bárki megelőzheti egy győzelemmel. Ugyanez vonatkozik az Arsenalra, a Leverkusenre, a Villára, az Interre és a Brestre is, ezek az együttesek ugyanis a Lille-lel azonos pontszámmal állnak.

Jelen állás szerint a 26. helytől felfelé még bármelyik csapat kiharcolhatja az egyenes ági továbbjutást. A hat meccsen szerzett hét pontjával a Stuttgartnak és a PSG-nek csupán kevesebb mint 1 százalék esélye van nyolcba jutni az Opta statisztikái szerint, a hetedik kör előtt pedig a Bayern Münchennek van a legnagyobb esélye, hogy a legjobb nyolc közé kerüljön a jelenleg nem ott lévő csapatok közül.

A Real Madrid szenvedése a Bajnokok Ligájában jól ismert tény, mégis meglepő, hogy a címvédő 9 ponttal mindössze a 20. helyen áll, ugyanannyi ponttal, mint a skót Celtic, amely a 2012/2013-as szezon óta nem jutott be az egyenes kieséses szakaszba a legrangosabb európai kupasorozatban.

A blancóknak két nyerhető meccsen van hátra a Salzburg és az idei kiírás egyik meglepetéscsapata, a Brest ellen, így nem lenne meglepő, ha a Real begyűjtené a megszerezhető hat pontot, az Opta szerint azonban ez is kevés lesz a legjobb nyolc hely valamelyikének megszerzéséhez (kevesebb mint 1 százalék esélyt adnak erre). Hasonló helyzetben van a sorozat 2023-as győztese, a Manchester City is, amelynek jelenleg nyolc pontja van és a hetedik fordulóban a kiesőhelyen álló PSG, majd a zárókörben a belga Club Brugge lesz az ellenfele.

Ugyan sem a Real Madrid, sem a Manchester City nincsen élete formájában, hatalmas meglepetés lenne, ha bármelyik csapat kiesne, a PSG viszont rendkívül nehéz helyzetben van, a franciák ugyanis a Manchester City mellett a továbbjutásért küzdő Stuttgarttal találkoznak.

Az utolsó szalmaszál?

A Juventus a tabella legalacsonyabb helyén álló csapata (14. hely), amely ebben a körben egy győzelemmel bebiztosíthatja a rájátszásban való részvételét, akárcsak az előtte lévők. Amennyiben a PSG vagy a Stuttgart nem nyer a hetedik játéknapon, abban az esetben a Benfica, Monaco, Sporting, Feyenoord, Club Brugge ötösnek egy döntetlen is elég a továbbjutás kiharcolásához. Ha ez a forgatókönyv érvényesül, akkor a Real Madridnak, a Celticnek, a Manchester Citynek, a PSV-nek és a Dinamo Zagrebnek szintén elég két meccsen három pontot gyűjteni a továbbjutáshoz.

Azt már a forduló előtt is tudni lehetett, hogy a Gulácsi Péter és Willi Orbán fémjelezte RB Leipzig, a Slovan Bratislava és a Young Boys is kiesett, hiszen hat kör alatt még egyik csapat sem szerzett pontot, de gyakorlatilag a kétpontos Bologna, illetve a Salzburg, a Crvena zvezda, a Girona és a Sturm Graz is búcsút inthet a BL-nek, hiszen két győzelemre lenne szükségük az életben maradáshoz, amivel megdupláznák az eddig gyűjtött pontjaik számát. Az Opta a felsorolt csapatok közül egyedül a szerbeknek ad 1 százaléknál több esélyt (három százalékot), ugyanis ők a 23. PSV-vel és a már biztos kieső és jelenleg utolsó Young Boys-zal játszanak még.

What name will be on the trophy in 2025? #UCL pic.twitter.com/lbLEzjYZNN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 16, 2025

A Bajnokok Ligája 7. fordulójának párosításai:

Atalanta–Sturm Graz

Monaco–Aston Villa

Atlético Madrid–Bayer Leverkusen

Benfica–FC Barcelona

Bologna–Borussia Dortmund

Club Brugge–Juventus

Crvena zvezda–PSV Eindhoven

Liverpool–Lille

Slovan Bratislava–VfB Stuttgart

RB Leipzig–Sporting CP

Sahtar Donyeck–Brest

AC Milan–Girona

Arsenal–Dinamo Zagreb

Celtic–Young Boys

Feyenoord–Bayern München

PSG–Manchester City

Real Madrid–Salzburg

Sparta Praha–Inter

És a 8. játéknap meccsei: