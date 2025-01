Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc716baa-74d4-4464-a977-6b6329b6cd3e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Visszavágott a csapat a tavalyi Eb-vereségért. ","shortLead":"Visszavágott a csapat a tavalyi Eb-vereségért. ","id":"20250123_vilagbajnoksag-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-ausztria-kozepdonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc716baa-74d4-4464-a977-6b6329b6cd3e.jpg","index":0,"item":"685d6fdb-4b9e-4c16-8448-3863527dfacf","keywords":null,"link":"/sport/20250123_vilagbajnoksag-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-ausztria-kozepdonto-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 22:02","title":"Kézilabda-vb: Küzdelmes meccsen győzte le az osztrákokat, nagy lépést tett a negyeddöntő felé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","shortLead":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","id":"20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e.jpg","index":0,"item":"5a373ac5-df58-4551-ba9f-377bb3167abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","timestamp":"2025. január. 23. 11:03","title":"Olyan robotkutyát mutatott be egy kínai cég, hogy leesik tőle az ember álla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","shortLead":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","id":"20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a.jpg","index":0,"item":"eb2e836c-30a6-47a6-9774-6960b6f4c10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","timestamp":"2025. január. 24. 07:59","title":"Rekordgyorsan katapultál a legújabb villany Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A szabad választások, a szabad közéleti, társadalmi tevékenység, a szólásszabadság kora számunkra rövidesen, még a 2026-ban esedékes választások előtt véget érhet, írja szerzőnk, hozzátéve, mindez nem bizonyosság, de hogy ebből az eshetőségből milyen eséllyel lesz valóság, nem független attól, hogy mit teszünk, amit és amíg még tehetünk. Vélemény.","shortLead":"A szabad választások, a szabad közéleti, társadalmi tevékenység, a szólásszabadság kora számunkra rövidesen, még...","id":"20250123_Revesz-Sandor-Nincs-tobbe-valasztas-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Soros-Gyorgy-Tisza-Part-Fidesz-diktatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"6e48b71b-c3bd-4202-a8be-3dd480513982","keywords":null,"link":"/360/20250123_Revesz-Sandor-Nincs-tobbe-valasztas-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Soros-Gyorgy-Tisza-Part-Fidesz-diktatura","timestamp":"2025. január. 23. 13:38","title":"Révész Sándor: Nincs többé választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","id":"20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b.jpg","index":0,"item":"59db4a35-3bd5-41d8-a355-13df36f60a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. január. 23. 06:21","title":"Megint ónos esőre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","shortLead":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","id":"20250122_magyar-memek-angolul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c.jpg","index":0,"item":"ca60daea-e358-4435-90dc-c636d2fcac73","keywords":null,"link":"/elet/20250122_magyar-memek-angolul","timestamp":"2025. január. 22. 17:57","title":"Most már elindulhat világhódító útjára a Polgár Jenő hivatal és Gino majálisértelmezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b2e5dc-db11-4bc1-9dba-e13a68c6599b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszországot igencsak meglepte, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatása után szinte azonnal megfenyegette Moszkvát: ha nem hagy fel az ukrajnai agresszióval, komoly szankciókra, adókra és vámokra számíthat. A meglepetés már csak azért is indokolt, mert korábban úgy tűnt, a republikánus politikus által szorgalmazott tűzszünet és béke inkább az orosz érdekeknek felelt volna meg. De mi a probléma Trump tervével, és mire számíthatnak az ukránok?","shortLead":"Oroszországot igencsak meglepte, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatása után szinte azonnal megfenyegette...","id":"20250124_trump-moszkva-szankciok-beketerv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b2e5dc-db11-4bc1-9dba-e13a68c6599b.jpg","index":0,"item":"99736927-7602-412c-925d-c4b730a0c911","keywords":null,"link":"/360/20250124_trump-moszkva-szankciok-beketerv","timestamp":"2025. január. 24. 06:31","title":"Most ábrándul ki Moszkva Trumpból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]