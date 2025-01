Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Abból az ígéretből, hogy a beiktatás után azonnal pontot tesz az orosz–ukrán háború végére, nem lesz semmi, de állítása szerint a lehető leghamarabb szeretné megoldani a konfliktust.","shortLead":"Abból az ígéretből, hogy a beiktatás után azonnal pontot tesz az orosz–ukrán háború végére, nem lesz semmi, de állítása...","id":"20250121_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f.jpg","index":0,"item":"c7c44729-bb35-4745-8aa0-68a508d8f886","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. január. 21. 12:26","title":"Donald Trump máris üzent egyet Putyinnak, amit akár fenyegetésnek is fel lehet fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús intézkedéseket vezet be.","shortLead":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús...","id":"20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d.jpg","index":0,"item":"9cd9b139-1688-471c-86bb-78a5be4c6671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","timestamp":"2025. január. 22. 08:50","title":"Az EU kész visszaütni Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is kürtöli – írja az amerikai hírmagazin Trump-fogadó különszámában Fred Kaplan.","shortLead":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is...","id":"20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2.jpg","index":0,"item":"10ca6e0c-a3d6-4a19-978a-bceeb53b7dde","keywords":null,"link":"/360/20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","timestamp":"2025. január. 22. 06:50","title":"Slate-elemzés: Trump alapvetően félreérti Putyint és a többi zsarnokot, és azok ezzel nagyon is tisztában vannak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b3da2a-cc4b-4b09-8aa2-a85d1029b651","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"MrBeast összeállt egy techvállalkozóval és több befektetővel, hogy megvegyék a TikTok amerikai cégének 50 százalékát.","shortLead":"MrBeast összeállt egy techvállalkozóval és több befektetővel, hogy megvegyék a TikTok amerikai cégének 50 százalékát.","id":"20250122_mrbeast-TikTok-amerikai-Youtube-sztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b3da2a-cc4b-4b09-8aa2-a85d1029b651.jpg","index":0,"item":"a28d0bb9-b796-4b62-9af7-cdd44797d2d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_mrbeast-TikTok-amerikai-Youtube-sztar","timestamp":"2025. január. 22. 12:47","title":"A YouTube-sztár MrBeast bejelentkezett, hogy megvenné társával a fél TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps Capital tanácsadó cég tulajdonosa arra, miért a leggazdagabb egy százalék gyarapszik a leggyorsabban, miközben egyre kevesebbeknek van érdemi megtakarításuk. Interjú.","shortLead":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps...","id":"20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8.jpg","index":0,"item":"42dae7d6-09ca-4f0b-9859-77a182fe11cc","keywords":null,"link":"/360/20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","timestamp":"2025. január. 21. 10:00","title":"„Simicska óta nem az ideológia, hanem a parancsuralom és a puszta anyagi érdek köti össze a kivételezetteket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a67031-eef5-4f3c-a6da-23f53b63006a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Szkéné Színházban bemutatott újabb Dosztojevszkij-adaptációban a színészek akár 2-3-4 szerepet is eljátszanak.","shortLead":"A Szkéné Színházban bemutatott újabb Dosztojevszkij-adaptációban a színészek akár 2-3-4 szerepet is eljátszanak.","id":"20250121_hvg-Dosztojevszkij-A-felkegyelmu-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a67031-eef5-4f3c-a6da-23f53b63006a.jpg","index":0,"item":"ad7db37d-a5fa-41eb-8940-48ddf5e7725b","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-Dosztojevszkij-A-felkegyelmu-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba","timestamp":"2025. január. 21. 16:00","title":"A legendás Bűn és bűnhődés-előadás után most A félkegyelműt viszi színpadra a Forte Társulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68e3b5a-c074-41e1-9963-d25bafe41e1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók két, a Földtől azonos irányban lévő objektumot fedeztek fel, ám a tulajdonságuk minden szempontból zavarba ejtő.","shortLead":"Japán kutatók két, a Földtől azonos irányban lévő objektumot fedeztek fel, ám a tulajdonságuk minden szempontból...","id":"20250122_csillagaszat-tejutrendszer-csillagok-keletkezese-jeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e68e3b5a-c074-41e1-9963-d25bafe41e1b.jpg","index":0,"item":"989cbe34-a273-44c1-a3df-9ff4a2060b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_csillagaszat-tejutrendszer-csillagok-keletkezese-jeg","timestamp":"2025. január. 22. 16:03","title":"Újfajta csillagokat találhattak a Tejútrendszerben, és a tudósok sem értik, miért jegesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]