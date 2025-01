Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás hibái miatt.","shortLead":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás...","id":"20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9.jpg","index":0,"item":"1444682a-93c5-4faa-bf29-ab7681cf49e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","timestamp":"2025. január. 26. 08:03","title":"Olyan rosszul sikerült egy alkalmazás, hogy kirúgták a vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"Két kiló rántott húsra ráküldött két óriási tál pacal a Pléh csárdában, tíz hamburger a Nyugati Mekiben, és a kettő között még három kiló steak is lecsúszott. Utánajártunk, ki is az a dél-koreai Tzuyang, aki felzabálja Budapestet, és hogyan képes ennyi mindent megenni, miközben nádszálvékony marad.","shortLead":"Két kiló rántott húsra ráküldött két óriási tál pacal a Pléh csárdában, tíz hamburger a Nyugati Mekiben, és a kettő...","id":"20250125_tzuyang-del-koreai-influenszer-zabalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"6d23ba10-faec-462f-99bb-a8faf8ad1c15","keywords":null,"link":"/elet/20250125_tzuyang-del-koreai-influenszer-zabalas","timestamp":"2025. január. 25. 07:32","title":"Miért zabál ennyit ez a dél-koreai influenszer, és hogyhogy nem hízik meg tőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72353f-6da5-4cd4-9ad0-ec4228b801b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":" Egy szabálytanul előző autós gázolta halálra Sara Piffert.","shortLead":" Egy szabálytanul előző autós gázolta halálra Sara Piffert.","id":"20250125_Edzes-kozben-halalra-gazoltak-az-olasz-kerekparost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae72353f-6da5-4cd4-9ad0-ec4228b801b4.jpg","index":0,"item":"842ea4bd-48e4-4693-ac8d-7d5145848fc5","keywords":null,"link":"/sport/20250125_Edzes-kozben-halalra-gazoltak-az-olasz-kerekparost","timestamp":"2025. január. 25. 15:25","title":"Edzés közben halálra gázolták az olasz kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e132a-c9d1-4c33-8422-3de230d957db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat több mint negyven tűzoltó fékezte meg.","shortLead":"A lángokat több mint negyven tűzoltó fékezte meg.","id":"20250125_Videon-a-nagy-tuzoltas-tobb-robbanas-utan-gyulladt-ki-egy-9-keruleti-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e132a-c9d1-4c33-8422-3de230d957db.jpg","index":0,"item":"839ad49e-8034-447a-9e30-c2f24d68ec7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Videon-a-nagy-tuzoltas-tobb-robbanas-utan-gyulladt-ki-egy-9-keruleti-lakas","timestamp":"2025. január. 25. 13:30","title":"Videón a nagy tűzoltás – több robbanás után gyulladt ki a IX. kerületi lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","shortLead":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","id":"20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1.jpg","index":0,"item":"142d8e03-daef-48e7-b5ca-71d39e97e9df","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","timestamp":"2025. január. 25. 15:43","title":"Veszélyes anyagot is szállított a Szegednél kisiklott tehervonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós finanszírozásának lehetőségét. Tudósításunkban tévesen azt írtuk, hogy a fideszes felszólaló 10 milliárd eurós magyar költséggel számol, valóságban azonban csak kétmilliárd eurót említett László András képviselő.","shortLead":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós...","id":"20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325.jpg","index":0,"item":"0c0a24c8-0d13-4b81-998c-2e17a3fb673a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","timestamp":"2025. január. 25. 12:41","title":"Nem tízmilliárd, hanem kétmilliárd euró határvédelmi költség megtérítését kéri a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e6fbe6-017b-43f9-873b-7bddc29654fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos fejlesztéssel álltak elő a kutatók, mely voltaképpen a bőrt használja az elektromosság vezetésére, így a viselhető eszközök energiaellátására. ","shortLead":"Hasznos fejlesztéssel álltak elő a kutatók, mely voltaképpen a bőrt használja az elektromosság vezetésére...","id":"20250124_power-over-skin-carnegia-mellon-egyetem-boron-at-energiaatvitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89e6fbe6-017b-43f9-873b-7bddc29654fc.jpg","index":0,"item":"d4823363-0f1f-4406-98ac-0724c4962100","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_power-over-skin-carnegia-mellon-egyetem-boron-at-energiaatvitel","timestamp":"2025. január. 24. 19:03","title":"Akkumulátor minden eszközben? Felejtse el – hamarosan csak egyet kell viselnie, ami a bőrén át működteti az eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":" Varga Katalin","category":"360","description":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi példák alapján – komplex ösztönzőrendszerrel – így is vonzó befektetés maradhat a nap erejének munkába fogása.","shortLead":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi...","id":"20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"7e56913e-8d47-411d-ba06-5c0248fa7352","keywords":null,"link":"/360/20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","timestamp":"2025. január. 25. 14:30","title":"Haragszik, hogy napelemeinél bevezették a bruttó elszámolást? Pedig lehetne ez jó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]