Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bb8a77f8-2c11-4d55-b8b2-92693fc06f45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csaba megbízása január 31-én szűnik meg Pintér Sándor döntése nyomán.","shortLead":"Polgár Csaba megbízása január 31-én szűnik meg Pintér Sándor döntése nyomán.","id":"20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-csaba-megbizas-visszavonas-belugyminiszterium-indoklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb8a77f8-2c11-4d55-b8b2-92693fc06f45.jpg","index":0,"item":"f3f8181e-4882-4894-accb-c6e4bc89c682","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-csaba-megbizas-visszavonas-belugyminiszterium-indoklas","timestamp":"2025. január. 29. 16:45","title":"Nem árulja el a BM, miért rúgta ki az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon is érezhető. Az Orbán-kormány örömére a hazai civil szféra és a független sajtó egy része hosszú időre elbukhatja forrásainak egy részét. ","shortLead":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon...","id":"20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5.jpg","index":0,"item":"5919b6f5-b5cc-4ebc-9096-4a827e64fba2","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","timestamp":"2025. január. 29. 09:38","title":"Trump nagy ütést vitt be a magyar civileknek és a független sajtónak, de még visszakozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","shortLead":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","id":"20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5.jpg","index":0,"item":"c8fdc950-ef1c-40fc-aa31-6a9f702ad515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","timestamp":"2025. január. 29. 20:35","title":"A Fed nem változtatott az irányadó dollárkamaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz, sajnos”.","shortLead":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz...","id":"20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"54a4bf12-7c26-4106-b6ea-66dc7d1a7273","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","timestamp":"2025. január. 29. 13:31","title":"Szász Júlia Vidnyánszky Attiláról: „A balesetet követően nem beszéltünk egymással”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekes jövőkép: úgynevezett Havanna-effektus jöhet Európában.","shortLead":"Érdekes jövőkép: úgynevezett Havanna-effektus jöhet Európában.","id":"20250130_Mar-a-nemetek-is-tobb-hasznalt-autot-vesznek-mint-ujat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090.jpg","index":0,"item":"25a6e2a1-7c81-45ee-9d00-e5eb264f207a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Mar-a-nemetek-is-tobb-hasznalt-autot-vesznek-mint-ujat","timestamp":"2025. január. 30. 11:48","title":"Már a németek is kénytelenek használt autót venni, mert nincs pénzük újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekes képet mutat a vidéki toplista. ","shortLead":"Érdekes képet mutat a vidéki toplista. ","id":"20250129_Budapest-utan-ebben-a-varosban-porog-a-legjobb-a-hasznaltauto-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec.jpg","index":0,"item":"21c6d9b7-12fe-412b-8bdf-a4dd4f6470ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Budapest-utan-ebben-a-varosban-porog-a-legjobb-a-hasznaltauto-piac","timestamp":"2025. január. 29. 10:29","title":"Pörög a magyar használtautó-piac, de az igazán nagy választék Budapesten található","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","shortLead":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","id":"20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3.jpg","index":0,"item":"5246b6d5-df03-4fa9-a0f9-cba39ac40223","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","timestamp":"2025. január. 29. 11:48","title":"Baltát és fejszét dobott a rendőrök felé, majd nem értette, miért tartóztatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg? Mire hívja fel a toryk volt elnöke, William Hague Donald Trump figyelmét? Miért lesz Trump saját maga legnagyobb ellensége? Kérdéseket és válaszokat ismertetünk a világsajtóból.","shortLead":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg...","id":"20250129_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c5b9abb5-b3c0-4103-b5f9-c81d0ba6d477","keywords":null,"link":"/360/20250129_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 29. 12:23","title":"Guardian: Háborús bűncselekmény lenne, amit Trump ajánl a gázai palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]