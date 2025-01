Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","id":"20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c.jpg","index":0,"item":"258089a6-852c-4079-a0c0-71c41a3a6b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","timestamp":"2025. január. 29. 14:37","title":"Hadházy: Az Integritás Hatóság és a NAV is vizsgálja a Gondosóra-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07720ef8-db1c-4542-a3e8-01b9d086ddc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EP-képviselő nyelvtudása nem tesz jót az országimázsnak, cserébe lehetne a nyelvvizsga-amnesztia arca. ","shortLead":"Az EP-képviselő nyelvtudása nem tesz jót az országimázsnak, cserébe lehetne a nyelvvizsga-amnesztia arca. ","id":"20250128_deutsch-tamas-angol-tudas-europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07720ef8-db1c-4542-a3e8-01b9d086ddc5.jpg","index":0,"item":"a61c7295-5cfb-437b-b1a0-9423ebafe7fc","keywords":null,"link":"/elet/20250128_deutsch-tamas-angol-tudas-europai-parlament","timestamp":"2025. január. 28. 16:19","title":"Deutsch Tamás angolja 15 év Brüsszel után is szinte felhorzsolja az ember fülét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b7172-5f02-43fc-8fcc-c3433e0133f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol.","shortLead":"A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol.","id":"20250128_elvesziti-a-v8-at-de-az-uj-m5-nel-is-erosebb-lesz-az-audi-rs7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550b7172-5f02-43fc-8fcc-c3433e0133f1.jpg","index":0,"item":"a461ec1c-bef9-4c4c-9af5-50f21411b497","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_elvesziti-a-v8-at-de-az-uj-m5-nel-is-erosebb-lesz-az-audi-rs7","timestamp":"2025. január. 28. 06:41","title":"Elveszíti a V8-at, de az új M5-nél is erősebb lesz az Audi RS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A többség nem sieti el ezt a teendőt. ","shortLead":"A többség nem sieti el ezt a teendőt. ","id":"20250129_eves-matrica-vasarlas-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba.jpg","index":0,"item":"c723fad0-aa4a-48a2-adfc-cca68fe8061e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_eves-matrica-vasarlas-2025","timestamp":"2025. január. 29. 14:50","title":"Több mint kétmillió autós most is az utolsó pillanatokra hagyja az éves matrica vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beatrix hercegnő második gyermekének névével II. Erzsébet emlékének is adóznak. ","shortLead":"Beatrix hercegnő második gyermekének névével II. Erzsébet emlékének is adóznak. ","id":"20250129_megszuletett-Beatrice-hercegno-masodik-gyermeke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2.jpg","index":0,"item":"4243bbfb-fd87-409f-b8e8-6a87c73fdf85","keywords":null,"link":"/elet/20250129_megszuletett-Beatrice-hercegno-masodik-gyermeke","timestamp":"2025. január. 29. 16:09","title":"Öröm a brit királyi családban: megszületett a legújabb tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha az arab befektető tényleg 500 méteres tornyot épít oda, az nemcsak a régió, hanem egész Európa legmagasabb felhőkarcolója lenne. Még így sem férne be a világ 10 legmagasabb épülete közé, de nincs is messze ettől.","shortLead":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha...","id":"20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430.jpg","index":0,"item":"6cfe2d64-33ae-4230-a18c-58b4fbd03b8e","keywords":null,"link":"/elet/20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 05:31","title":"New Yorkot is meghatározná az 500 méteres rákosrendezői torony, de még Ázsiában is kihúzhatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó versenyben.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó...","id":"20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28.jpg","index":0,"item":"10b4872d-0439-45d9-917a-44aec3a517d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","timestamp":"2025. január. 29. 14:21","title":"Közelében sincs az Auchan béremelése a dolgozók elvárásának, a szakszervezet szerint sokan távozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon is érezhető. Az Orbán-kormány örömére a hazai civil szféra és a független sajtó egy része hosszú időre elbukhatja forrásainak egy részét. ","shortLead":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon...","id":"20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5.jpg","index":0,"item":"5919b6f5-b5cc-4ebc-9096-4a827e64fba2","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","timestamp":"2025. január. 29. 09:38","title":"Trump nagy ütést vitt be a magyar civileknek és a független sajtónak, de még visszakozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]