[{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline Giroud a Földről örökítette meg őket.","shortLead":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline...","id":"20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"82cef42e-5137-4a84-9d9c-d65807e976a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. február. 09. 19:03","title":"Amatőr asztrofotós örökítette meg a NASA űrhajósainak rekordot döntő űrsétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyeremények is kiderültek már.","shortLead":"A nyeremények is kiderültek már.","id":"20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"3f023c31-dc0c-464e-8896-2bea424b0796","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","timestamp":"2025. február. 09. 17:07","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó gabonapehely-karikáknak képzeljük.","shortLead":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó...","id":"20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb.jpg","index":0,"item":"73be24a2-7cb2-4f7d-9c09-e3d3a18f5e9b","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","timestamp":"2025. február. 09. 15:45","title":"Egy finom reggeli adta az ötletet a tengeri műanyagfaláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban bunkónak és idiótának nevezte az elnököt, most azonban egészen finoman mondta el, hogy nincs kétségbe esve.","shortLead":"Korábban bunkónak és idiótának nevezte az elnököt, most azonban egészen finoman mondta el, hogy nincs kétségbe esve.","id":"20250208_Robert-De-Niro-probalja-pozitivan-latni-a-dolgokat-kivetelesen-nem-szallt-bele-Trumpba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125.jpg","index":0,"item":"72f65bda-b488-43af-b98f-e2f9e0fea671","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Robert-De-Niro-probalja-pozitivan-latni-a-dolgokat-kivetelesen-nem-szallt-bele-Trumpba","timestamp":"2025. február. 08. 22:33","title":"Robert De Niro próbálja pozitívan látni a dolgokat, kivételesen nem szállt bele Trumpba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","shortLead":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","id":"20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423.jpg","index":0,"item":"df8c9247-b952-4261-a3a3-e8b50e6851b3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","timestamp":"2025. február. 08. 05:01","title":"A két vaginával született nő válaszolt a leggyakoribb kérdésekre, amiket kapni szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin véget akar vetni a harctéri öldöklésnek.","shortLead":"Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin véget akar vetni a harctéri öldöklésnek.","id":"20250209_donald-trump-vlagyimir-putyin-usa-oroszorszag-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"94044d3d-6fe5-4d54-b89e-bf476e9e5302","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-vlagyimir-putyin-usa-oroszorszag-ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 09. 08:57","title":"Trump telefonon egyeztetett Putyinnal a háború lezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]