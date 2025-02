Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4176542b-f972-44d9-baa2-3ffcf8775b3e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Annyira árérzékenyek a magyar vevők, és olyan nagy a kínai konkurencia, hogy a magyar e-kereskedők soha nem látott nyomás alatt vannak.","shortLead":"Annyira árérzékenyek a magyar vevők, és olyan nagy a kínai konkurencia, hogy a magyar e-kereskedők soha nem látott...","id":"20250213_Temu-magyar-e-kereskedelmi-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4176542b-f972-44d9-baa2-3ffcf8775b3e.jpg","index":0,"item":"c4ecb38f-45eb-4b57-b55f-1b1fc32d7f8a","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Temu-magyar-e-kereskedelmi-piac","timestamp":"2025. február. 13. 12:28","title":"Megmérték, hogyan tarolta le a Temu a magyar e-kereskedelmi piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","shortLead":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","id":"20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412.jpg","index":0,"item":"b1d0e1db-060d-48ea-afcb-7061cb41b7d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","timestamp":"2025. február. 12. 06:41","title":"868 lóerővel és nyitott tetővel hódít a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyrészt atomenergiával működik majd az a szuperszámítógép, aminek megépítéséről most írt alá szándéknyilatkozatot Franciaország és a brit Fluidstack nevű cég.","shortLead":"Nagyrészt atomenergiával működik majd az a szuperszámítógép, aminek megépítéséről most írt alá szándéknyilatkozatot...","id":"20250212_franciaorszag-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970.jpg","index":0,"item":"cb49153a-5395-425f-895b-1712eedf6fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_franciaorszag-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 12. 17:03","title":"A világ egyik legerősebb szuperszámítógépét építi Franciaország, rákapcsolják az atomerőműveket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","shortLead":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","id":"20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"60cbe5cf-ab3e-4c7d-9c29-36386d3728f6","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","timestamp":"2025. február. 12. 09:41","title":"Ennyit a klímavédelemről: Trump tarifái miatt több műanyag palackot fog piacra dobni a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő lépéseket.","shortLead":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő...","id":"20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"84c0c90e-6287-4fe3-88d8-1cb997a5b8a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","timestamp":"2025. február. 12. 11:27","title":"Szijjártó megnyugtatta az oroszokat: a szankciók ellenére is tudunk fizetni a gázért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat korlátozná a nyitvatartást, de a petíció írói szerint ez rosszat tenne a szegedi vállalkozók, vendéglátósok, boltosok, taxisok, egyetemisták és fiatalok többségének. ","shortLead":"Az önkormányzat korlátozná a nyitvatartást, de a petíció írói szerint ez rosszat tenne a szegedi vállalkozók...","id":"20250212_Peticio-indul-Szegeden-hogy-ejjel-is-nyitva-lehessenek-a-szorakozohelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e.jpg","index":0,"item":"db375b28-09f1-4b20-8bfd-e7ae20d704dd","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Peticio-indul-Szegeden-hogy-ejjel-is-nyitva-lehessenek-a-szorakozohelyek","timestamp":"2025. február. 12. 21:12","title":"Petíció indul Szegeden, hogy éjjel is nyitva lehessenek a szórakozóhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad7467-6dc4-4914-87ff-e9071e5bb1b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden, a kampányban használt kreatív anyagot visszavontak. ","shortLead":"Minden, a kampányban használt kreatív anyagot visszavontak. ","id":"20250213_bocsanatkeres-nissan-szexista-reklamok-stohl-andras-ganxsta-zolee-sebestyen-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17ad7467-6dc4-4914-87ff-e9071e5bb1b4.jpg","index":0,"item":"096389e5-4ff1-4db2-a123-cf31dbe266d6","keywords":null,"link":"/elet/20250213_bocsanatkeres-nissan-szexista-reklamok-stohl-andras-ganxsta-zolee-sebestyen-balazs","timestamp":"2025. február. 13. 11:45","title":"Elnézést kért a szexista reklámokért a Nissan magyar importőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznő és a Greenpeace aktivistái, köztük Villám Géza ellen egy fecskementő akció miatt indult eljárás.","shortLead":"A színésznő és a Greenpeace aktivistái, köztük Villám Géza ellen egy fecskementő akció miatt indult eljárás.","id":"20250212_udvaros-dorottya-greenpeace-fecskementes-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910.jpg","index":0,"item":"12051788-68b1-4d73-a759-b9d82b08e910","keywords":null,"link":"/elet/20250212_udvaros-dorottya-greenpeace-fecskementes-felmentes","timestamp":"2025. február. 12. 14:44","title":"Felmentette a bíróság Udvaros Dorottyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]