[{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új kormányzat kitart a meghirdetett elv mellett, vagyis, hogy az erő pozíciójából akar békét teremteni. Ám most már látni, hogy a Fehér Ház egyrészt terrorizálja a barátait, másrészt az ország ellenségeinek hízeleg – írja az elemző a Guardianben.","shortLead":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új...","id":"20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"1959a39c-fcdf-4162-973f-94d1931794fa","keywords":null,"link":"/360/20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. február. 14. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Trump elárulja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","shortLead":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","id":"20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"316b5be9-72c1-491c-9ddc-a199268d76df","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 12. 20:10","title":"A lakosság segítségét kérik a mentődolgozók, hogy a Budapestre rendelt mentősök kaphassanak meleg ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","shortLead":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","id":"20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394.jpg","index":0,"item":"58c8111d-3556-4526-b086-cae209fcc259","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","timestamp":"2025. február. 12. 19:06","title":"Távoznak a cégtől a Foxpost alapítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","shortLead":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","id":"20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"2061fd4c-6620-4697-a4b6-eaa37f9f091e","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 11:34","title":"Kórházba került Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c656ccd2-292a-4190-a90b-b77b8a7c68ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengés 13 kilométeres mélységben keletkezett, károkról nem érkezett jelentés.","shortLead":"A rengés 13 kilométeres mélységben keletkezett, károkról nem érkezett jelentés.","id":"20250213_foldrenges-pannonhalma-kovesligethy-rado-szeizmologiai-obszervatorium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c656ccd2-292a-4190-a90b-b77b8a7c68ad.jpg","index":0,"item":"17982d12-5f22-45fe-bb14-7106dbc4c4fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_foldrenges-pannonhalma-kovesligethy-rado-szeizmologiai-obszervatorium","timestamp":"2025. február. 13. 05:30","title":"Földrengés volt Pannonhalma térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546eda1-67dd-471f-8af6-256e43c6e32e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250213_Marabu-Feknyuz-Vagyonviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7546eda1-67dd-471f-8af6-256e43c6e32e.jpg","index":0,"item":"a5325b37-8df0-4434-8b7d-4f6fa71f996d","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Marabu-Feknyuz-Vagyonviszonyok","timestamp":"2025. február. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vagyonviszonyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed12936e-a7ed-4158-80bb-4837c45d468e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 11 éves kislány halála sokkolta Franciaországot. Látszólag ok nélkül, több késszúrással ölte meg egy 23 éves férfi. A kisváros most egyszerre birkózik a gyásszal, és a rettegéssel, hogy ez a horror bármikor újra megtörténhet. ","shortLead":"Egy 11 éves kislány halála sokkolta Franciaországot. Látszólag ok nélkül, több késszúrással ölte meg egy 23 éves férfi...","id":"20250214_louise-lasalle-gyilkossag-videojatek-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed12936e-a7ed-4158-80bb-4837c45d468e.jpg","index":0,"item":"3e28c722-2c4a-4acc-9b89-f2fad560228d","keywords":null,"link":"/elet/20250214_louise-lasalle-gyilkossag-videojatek-franciaorszag","timestamp":"2025. február. 14. 06:21","title":"„Reméljük, a gyilkos beszélni fog, mert tudni szeretnénk, miért tett ilyen szörnyűséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae389a79-22d9-49bc-a305-5c685ecdf508","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt nem mondta el, melyik hospice-házban történt a felháborító eset.","shortLead":"A színész azt nem mondta el, melyik hospice-házban történt a felháborító eset.","id":"20250213_szacsvay-laszlo-felesege-hospice-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae389a79-22d9-49bc-a305-5c685ecdf508.jpg","index":0,"item":"cd487e7d-ffc3-4d9e-957f-f45c3bfe22c3","keywords":null,"link":"/elet/20250213_szacsvay-laszlo-felesege-hospice-haz","timestamp":"2025. február. 13. 10:04","title":"Szacsvay Lászlóval közölték, vigye haza a feleségét a hospice-házból, mert zavarja a haldoklókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]