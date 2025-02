Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyakoribb tesztelés mellett a csökkenő óvszerhasználat is szerepet játszhat az emelkedésben.","shortLead":"A gyakoribb tesztelés mellett a csökkenő óvszerhasználat is szerepet játszhat az emelkedésben.","id":"20250210_tripper-szifilisz-rekord-esetszam-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214.jpg","index":0,"item":"880b47a3-af0e-41b9-9ce4-1eb503486114","keywords":null,"link":"/elet/20250210_tripper-szifilisz-rekord-esetszam-novekedes","timestamp":"2025. február. 10. 14:34","title":"Rekordot döntött a tripper és a szifilisz Európában, többszörösére nőtt a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa73c698-cf04-4fdf-b3a5-880ba107a591","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony közlése szerint a PlayStation Network Plus-előfizetők 5 napig ingyen használhatják a szolgáltatást.","shortLead":"A Sony közlése szerint a PlayStation Network Plus-előfizetők 5 napig ingyen használhatják a szolgáltatást.","id":"20250209_playstation-network-leallas-szolgaltatas-kieses-kompenzacio-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa73c698-cf04-4fdf-b3a5-880ba107a591.jpg","index":0,"item":"8cb66a65-fb49-4375-aa44-99451eab052c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_playstation-network-leallas-szolgaltatas-kieses-kompenzacio-elofizetes","timestamp":"2025. február. 09. 20:03","title":"Kárpótolja a Sony a felhasználókat, amiért egy napra kiesett a PlayStation Network","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b62eba4-047d-414a-ace3-628c9f411c74","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra névleges teljesítményén üzemel a 4-es blokk.","shortLead":"Újra névleges teljesítményén üzemel a 4-es blokk.","id":"20250210_paksi-atomeromu-hiba-elharitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b62eba4-047d-414a-ace3-628c9f411c74.jpg","index":0,"item":"06d04fcc-4ac0-4f51-8317-745e8d4ccee1","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_paksi-atomeromu-hiba-elharitas","timestamp":"2025. február. 10. 08:45","title":"Elhárították a hibát a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A náci, nőgyülölő, rasszista, homofób és antiszemita ámokfutását befejezte az X-en a rapper.","shortLead":"A náci, nőgyülölő, rasszista, homofób és antiszemita ámokfutását befejezte az X-en a rapper.","id":"20250210_kanye-west-taylor-swift-x-fiok-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564.jpg","index":0,"item":"bf47ee29-ddeb-4d94-bed6-cc6e2c52e88d","keywords":null,"link":"/elet/20250210_kanye-west-taylor-swift-x-fiok-torles","timestamp":"2025. február. 10. 17:14","title":"Kanye West úgy felhúzta magát Taylor Swiften, hogy törölte a fiókját az X-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz benne. Pedig nem sok köszönet volt abban, amikor legutóbb ilyet lépett a kormány.","shortLead":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz...","id":"20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"5831f510-3b18-4f5a-8fe6-caba29ce6df4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","timestamp":"2025. február. 10. 08:53","title":"Árstoppal ébredt hétfő reggel Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében”.","shortLead":"„A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében”.","id":"20250210_Nagy-Marton-elelmiszer-arstopra-celzott-ma-reggel-nem-a-benzinarstopra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"47d457a8-c77d-45b4-a590-08f5c65c1bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Nagy-Marton-elelmiszer-arstopra-celzott-ma-reggel-nem-a-benzinarstopra-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 18:42","title":"Elárulta Nagy Márton, milyen árstopra célzott hétfő reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni egy kutyáját elvesztett állattartótól.","shortLead":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni...","id":"20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e.jpg","index":0,"item":"d66905f6-56bc-4a79-9183-7eaecf59d232","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 09. 17:20","title":"Újfajta telefonos csalás terjed, ha ilyen hívást kap, ne dőljön be neki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","shortLead":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","id":"20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429.jpg","index":0,"item":"cbf099ce-7ede-4ab0-a9c6-3a35b299fc9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. február. 10. 17:36","title":"Trump közölte, az ő terve szerint a palesztinok nem térhetnek vissza Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]