[{"available":true,"c_guid":"3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta a hírt, hogy szombaton a Tisza Párt kongresszusán fogják bemutatni szakpolitikusként.","shortLead":"Ruszin-Szendi sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta a hírt, hogy szombaton a Tisza Párt kongresszusán fogják...","id":"20250214_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-szakpolitikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98.jpg","index":0,"item":"b3f844c6-8568-41ee-af97-02d1d21a189c","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-szakpolitikus","timestamp":"2025. február. 14. 10:54","title":"Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is leigazolhatja Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak a kapus érhet kézzel hozzá.","shortLead":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak...","id":"20250213_Amerikaban-jatszott-Bajnokok-Ligaja-meccsek-UEFA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d.jpg","index":0,"item":"3e28eaac-30cf-471b-afe2-8eaccddb59c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Amerikaban-jatszott-Bajnokok-Ligaja-meccsek-UEFA","timestamp":"2025. február. 13. 13:07","title":"Amerikában játszott Bajnokok Ligája-meccsekről tárgyal az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új kormányzat kitart a meghirdetett elv mellett, vagyis, hogy az erő pozíciójából akar békét teremteni. Ám most már látni, hogy a Fehér Ház egyrészt terrorizálja a barátait, másrészt az ország ellenségeinek hízeleg – írja az elemző a Guardianben.","shortLead":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új...","id":"20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"1959a39c-fcdf-4162-973f-94d1931794fa","keywords":null,"link":"/360/20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. február. 14. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Trump elárulja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63059330-fd7d-4e81-a4b4-5807f949d9ce","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ki rajzolta le a meztelen Kate Winsletet, és mitől jött zavarba Leonardo DiCaprio? Mi a gond a leghíresebb jelenettel és a végzetes éjszaka égboltjával? És meghal-e Rose a Titanic végén? Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet minden idők talán legromantikusabb filmjéről.","shortLead":"Ki rajzolta le a meztelen Kate Winsletet, és mitől jött zavarba Leonardo DiCaprio? Mi a gond a leghíresebb jelenettel...","id":"20250214_titanic-erdekessegek-mergezes-serulesek-leonardo-dicaprio-kate-winslet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63059330-fd7d-4e81-a4b4-5807f949d9ce.jpg","index":0,"item":"3548f047-6baf-4f2e-8b85-820c72032bd1","keywords":null,"link":"/elet/20250214_titanic-erdekessegek-mergezes-serulesek-leonardo-dicaprio-kate-winslet","timestamp":"2025. február. 14. 05:01","title":"Mérgezés, sérülések és kiállhatatlan rendező keserítette meg a Titanic forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég azt ígéri, hogy a jövőben a GVH munkatársaival összedolgozva tesznek majd a magyar reklámkommunikáció fejlesztéséért.","shortLead":"A cég azt ígéri, hogy a jövőben a GVH munkatársaival összedolgozva tesznek majd a magyar reklámkommunikáció...","id":"20250214_foodora-valasz-gazdasagi-versenyhivatal-versenyfelugyeleti-eljaras-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e.jpg","index":0,"item":"0eefe172-c259-46c2-a3fd-d7278204ebb1","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_foodora-valasz-gazdasagi-versenyhivatal-versenyfelugyeleti-eljaras-birsag","timestamp":"2025. február. 14. 18:41","title":"Reagált a Foodora, miután 55 millióra bírságolta a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásárak a jövedelmekhez viszonyítva is nőttek az elmúlt években. A társadalmi egyenlőtlenség hatalmas, a felső ötöd jövedelméből kétszer annyi négyzetméterre futja, mint a közepes jövedelműekéből, és ötször annyira, mint a legszegényebbekéből.","shortLead":"A lakásárak a jövedelmekhez viszonyítva is nőttek az elmúlt években. A társadalmi egyenlőtlenség hatalmas, a felső ötöd...","id":"20250214_jovedelmek-lakasarak-tarsadalmi-egyenlotlensegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c.jpg","index":0,"item":"a1341161-9402-44c8-b8d7-3798a2060d0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_jovedelmek-lakasarak-tarsadalmi-egyenlotlensegek","timestamp":"2025. február. 14. 14:42","title":"Lakhatási válság: a szegények éves jövedelme 2 négyzetméter használt lakást ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal amerikai színész alakíthatja a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola nagy szakállú vezetőjét.","shortLead":"Ezúttal amerikai színész alakíthatja a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola nagy szakállú vezetőjét.","id":"20250213_John-Lithgow-Dumbledore-Harry-Potter-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867.jpg","index":0,"item":"bb6d6d26-565d-4fef-9eb0-c015363b05f2","keywords":null,"link":"/kultura/20250213_John-Lithgow-Dumbledore-Harry-Potter-sorozat","timestamp":"2025. február. 13. 14:07","title":"John Lithgow játszhatja Dumbledore-t a Harry Potter-tévésorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a1fe7-baeb-43a7-a55d-0c13dfb8445e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy átlagos Google-kereséshez mérhető az az energiamennyiség, amit egy ChatGPT-lekérdezés igényel – mutat rá egy friss elemzés. Eddig ennek tízszereséről lehetett hallani.","shortLead":"Egy átlagos Google-kereséshez mérhető az az energiamennyiség, amit egy ChatGPT-lekérdezés igényel – mutat rá egy friss...","id":"20250214_chatgpt-mesterseges-intelligencia-energiaigeny-szamitas-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a1fe7-baeb-43a7-a55d-0c13dfb8445e.jpg","index":0,"item":"36ee0541-5b92-4996-99a1-6bcba21c4cad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_chatgpt-mesterseges-intelligencia-energiaigeny-szamitas-elemzes","timestamp":"2025. február. 14. 11:53","title":"Tízszeres tévedés? Megdőlhetett az egyik gyakori tévhit a mesterséges intelligenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]