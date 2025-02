Mac McClung sorozatban harmadszor nyerte meg az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) All Star-hétvégéjén a zsákolóbajnokságot San Franciscóban, míg a tripladobó versenyben a Miami Heatet erősítő Tyler Herro lett a legjobb.

A 26 éves McClung mind a négy mutatványára a maximális 50 pontot kapta a zsűritől és egy ízben egy barátját és egy autót is átugrott, majd a gyűrűnek háttal húzta be a labdát.

MAC MCCLUNG COMPLETES THE THREE-PEAT SCORING FOUR 50s 🏆



🌟 Reverse Jam over a #KiaK5

🌟 360 over Nate Dougherty

🌟 Double Dunk over hoverboard

🌟 Rim-tapping Slam over 6’11” Mobley



What a DOMINANT 3-year #ATTSlamDunk run for @McclungMac! 👏 pic.twitter.com/geHmNwJGcR