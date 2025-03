Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00abce03-7ea1-4c51-99c7-90ae15d48e64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akik nosztalgiával gondolnak az okostelefonok régi dicsőséges napjaira, no meg játszani is szeretnek, azok bizonyára érdeklődéssel fogadják azt a kis kézi számítógépet, amelyet az egykori Nokia N97 ihletett.","shortLead":"Akik nosztalgiával gondolnak az okostelefonok régi dicsőséges napjaira, no meg játszani is szeretnek, azok bizonyára...","id":"20250303_nokia-n97-elite-kezi-jatekkonzol-sugar-cubes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00abce03-7ea1-4c51-99c7-90ae15d48e64.jpg","index":0,"item":"a2721a8e-8148-4827-a1b3-8cec4c090e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_nokia-n97-elite-kezi-jatekkonzol-sugar-cubes","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Kézi játékkonzolként éled fel az ikonikus Nokia N97","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2800e0-6491-4e1d-bab1-ab5f3429b2ff","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Várkonyi Andrea is ezt kortyolta a híres jachtos felvételen.","shortLead":"Várkonyi Andrea is ezt kortyolta a híres jachtos felvételen.","id":"20250303_hell-jegeskave-reklamarc-megan-fox","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f2800e0-6491-4e1d-bab1-ab5f3429b2ff.jpg","index":0,"item":"786e7c85-720b-4ea8-8922-1793ee5b12d3","keywords":null,"link":"/elet/20250303_hell-jegeskave-reklamarc-megan-fox","timestamp":"2025. március. 03. 12:16","title":"Megan Foxszal reklámozzák a Hell jegeskávéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b59bbd-1256-4a81-b3ba-ec2a4a0b59ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc társuk meghalt; a többieknek az volt a szerencséjük, hogy fémkonténerekben volt a szállásuk.","shortLead":"Nyolc társuk meghalt; a többieknek az volt a szerencséjük, hogy fémkonténerekben volt a szállásuk.","id":"20250304_himalaja-lavina-mentoakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b59bbd-1256-4a81-b3ba-ec2a4a0b59ce.jpg","index":0,"item":"987cd219-2f30-461c-a619-2dad06954b58","keywords":null,"link":"/elet/20250304_himalaja-lavina-mentoakcio","timestamp":"2025. március. 04. 11:47","title":"36 órát élt túl a lavina alatt többtucatnyi munkás a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6bdf7-0cf2-46d7-8421-220a2537ecba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciók és egy MI-ügynök is jön a Honor készülékeire, melyek a cég tervei szerint hamarosan más gyártók eszközeivel is kapcsolódni tudnak majd. Egy képjavító mesterséges intelligencia már heteken belül megérkezik, az egyik csúcsmobil pedig tovább lesz támogatott, mint eredetileg ígérték.","shortLead":"Új funkciók és egy MI-ügynök is jön a Honor készülékeire, melyek a cég tervei szerint hamarosan más gyártók eszközeivel...","id":"20250303_honor-alpha-plan-mesterseges-intelligencia-tervek-fajlmegosztas-szoftvertamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bac6bdf7-0cf2-46d7-8421-220a2537ecba.jpg","index":0,"item":"11602c55-2f5f-4af5-9aff-c814df89d587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_honor-alpha-plan-mesterseges-intelligencia-tervek-fajlmegosztas-szoftvertamogatas","timestamp":"2025. március. 03. 15:03","title":"A Honor jelenti: milliárdokat költ az MI-re, jön az iPhone-os fájlmegosztás és a 7 éves szoftvertámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Reuters szerint Donald Trump kedd esti kongresszusi beszédében be akarja jelenteni a megállapodás megkötését, így adminisztrációja azon ügyködik, hogy az USA és Ukrajna addigra aláírja az egyezményt az ásványkincsekről.","shortLead":"A Reuters szerint Donald Trump kedd esti kongresszusi beszédében be akarja jelenteni a megállapodás megkötését...","id":"20250304_usa-ukrajna-ritkafoldfem-megallapodas-donald-trump-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9.jpg","index":0,"item":"c98e50c7-1217-463b-821f-6f9f86882ee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_usa-ukrajna-ritkafoldfem-megallapodas-donald-trump-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 04. 20:47","title":"Még kedden megszülethet az ásványkincs-megállapodás Ukrajna és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9871273d-ef27-4062-b247-4a0939d8320b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2018-ban óta töltötte be a parancsnoki tisztséget.","shortLead":"2018-ban óta töltötte be a parancsnoki tisztséget.","id":"20250303_Lemondott-Bozso-Zoltan-a-Budapesti-Fegyhaz-es-Borton-parancsnoka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9871273d-ef27-4062-b247-4a0939d8320b.jpg","index":0,"item":"9cc0616d-4609-4b89-b1cd-a7295fea9ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Lemondott-Bozso-Zoltan-a-Budapesti-Fegyhaz-es-Borton-parancsnoka","timestamp":"2025. március. 03. 20:22","title":"Lemondott Bozsó Zoltán, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8072bc40-5d0b-4462-8215-a37a680eb987","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szörfösök legnagyobb rémálmát vették videóra.","shortLead":"A szörfösök legnagyobb rémálmát vették videóra.","id":"20250303_tigriscapa-capatamadas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8072bc40-5d0b-4462-8215-a37a680eb987.jpg","index":0,"item":"9e36be30-ad0c-469f-9b50-0eba43e92ba0","keywords":null,"link":"/elet/20250303_tigriscapa-capatamadas-video","timestamp":"2025. március. 03. 12:45","title":"Videó: ezt látja, akit megtámad és lenyel egy tigriscápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi részbeni beismerő vallomást tett, jelenleg letartóztatásban van.","shortLead":"A férfi részbeni beismerő vallomást tett, jelenleg letartóztatásban van.","id":"20250303_katolikus-altalanos-iskola-szexualis-zaklatas-pizsamaparti-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148.jpg","index":0,"item":"5f3f3931-54b4-4b42-953d-d282edc6203c","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_katolikus-altalanos-iskola-szexualis-zaklatas-pizsamaparti-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 03. 12:09","title":"Egy katolikus iskola tanára pizsamapartit szervezett a nyolcadikos diákjainak, majd az egyik fiút szexuálisan zaklatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]