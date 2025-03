Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","shortLead":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","id":"20250307_spacex-starship-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd.jpg","index":0,"item":"64b68fd0-3ca0-41a8-92f4-888530905344","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spacex-starship-robbanas","timestamp":"2025. március. 07. 07:16","title":"Percekkel az indítás után felrobbant a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","shortLead":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","id":"20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f.jpg","index":0,"item":"5e0cc871-a430-46b1-97e2-5bd9f70372f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","timestamp":"2025. március. 06. 12:03","title":"iPhone-ja van? Több hasznos újítás is jön heteken belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","shortLead":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","id":"20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"aab0f6cc-e203-4299-8543-40b235f8bef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","timestamp":"2025. március. 05. 21:10","title":"Nagyköveti rangot és diplomataútlevelet kapott a 4iG elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről tárgyalnak.","shortLead":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről...","id":"20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c.jpg","index":0,"item":"0ad0210b-1198-4623-a02e-e39d11231064","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:51","title":"Így érkezett meg az EU-csúcsra Orbán Viktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sok esélye sem a Trumpék által megkörnyékezett Porosenkónak, sem Timosenkónak nem lenne Zelenszkij ellen a közvélemény-kutatási adatok szerint.","shortLead":"Sok esélye sem a Trumpék által megkörnyékezett Porosenkónak, sem Timosenkónak nem lenne Zelenszkij ellen...","id":"20250306_politico-trump-zelenszkij-porosenko-timosenko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"a60656f1-7b59-412f-8595-6902ad4614a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_politico-trump-zelenszkij-porosenko-timosenko","timestamp":"2025. március. 06. 09:04","title":"Politico: Trumpék a régi, korrupt ukrán elittel tárgyalnak, miközben Zelenszkijen egyre nagyobb a nyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elmúlt hónapban több, mint 75 százalékkal csökkentek a Tesla eladási Németországban.","shortLead":"Az elmúlt hónapban több, mint 75 százalékkal csökkentek a Tesla eladási Németországban.","id":"20250307_teljesen-beszakadtak-a-tesla-eladasok-a-nemeteknel-es-a-norvegoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"c3558a86-58ce-4349-bb98-5c7167de3e22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_teljesen-beszakadtak-a-tesla-eladasok-a-nemeteknel-es-a-norvegoknal","timestamp":"2025. március. 07. 07:21","title":"Teljesen beszakadtak a Tesla-eladások a németeknél és a norvégoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az alapszámla kibővítésére kérte Nagy Márton a bankokat, ami a legtöbbeket valószínűleg azért lephet meg, mert azt sem tudták, hogy alapszámla nevű fogalom egyáltalán létezik. Pedig van értelme, de nem véletlenül nem a legnépszerűbb: olyan fapados szolgáltatás, amelynél sokkal nagyobbat spórolhat a legtöbb ember, ha alaposan körbenéz, milyen banki számlaajánlat volna jó neki.","shortLead":"Az alapszámla kibővítésére kérte Nagy Márton a bankokat, ami a legtöbbeket valószínűleg azért lephet meg, mert azt sem...","id":"20250307_bankok-szamla-alapszamla-nagy-marton-bankmonitor-bank-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368.jpg","index":0,"item":"75dcde57-0f3b-4cb4-9dee-f05ee1c8cc46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_bankok-szamla-alapszamla-nagy-marton-bankmonitor-bank-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 10:14","title":"Olcsóbb számlákat kér Nagy Márton a bankoktól, pedig sokaknak az is elég spórolást hozna, ha megnéznék, miből válogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401d4c83-119b-43d5-818e-bedd838f6e2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fontos pozícióra Czirbus Gábort, Makó polgármesterét választották meg.","shortLead":"A fontos pozícióra Czirbus Gábort, Makó polgármesterét választották meg.","id":"20250306_lazar-valasztokeruleti-elnok-czirbus-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401d4c83-119b-43d5-818e-bedd838f6e2f.jpg","index":0,"item":"2e443a9b-e238-4b6b-b462-effb349ddc73","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_lazar-valasztokeruleti-elnok-czirbus-gabor","timestamp":"2025. március. 06. 14:00","title":"Lázár már nem választókerületi elnök, átadta a posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]