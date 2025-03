Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Lázár János kiadta az ukázt, a végrehajtásért Hegyi Zsolt MÁV-vezér lesz a felelős.","shortLead":"Lázár János kiadta az ukázt, a végrehajtásért Hegyi Zsolt MÁV-vezér lesz a felelős.","id":"20250307_lazar-janos-mav-palyaudvari-mosdo-felujitas-keses-arvisszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"2001584b-b19c-4b41-993b-7d7c2e36b0d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_lazar-janos-mav-palyaudvari-mosdo-felujitas-keses-arvisszaterites","timestamp":"2025. március. 07. 21:44","title":"Az év végéig felújítanak minden pályaudvari mosdót, júniustól jön az árvisszatérítés a késő vonatok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági hajlam? Szerencsére a legtöbb esetben szó sincs ilyesmiről, mi több, elképzelhető, hogy éppen a túlélési ösztön áll mögötte.","shortLead":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági...","id":"20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf.jpg","index":0,"item":"d3b5b8b1-80fd-42f6-af6a-cf99b88d52d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","timestamp":"2025. március. 08. 08:03","title":"Furcsa gondolatok: ön is érezte már úgy, hogy ugrani kellene a mélybe, amikor nagyon nem lett volna jó ötlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f2272d-db71-4f37-b4bb-18d334ad83d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai lap az általa megszerzett szerződések nyomán járt utána annak, hogyan mélyültek el a magyar kormány és az amerikai jobboldal kapcsolatai.","shortLead":"Az amerikai lap az általa megszerzett szerződések nyomán járt utána annak, hogyan mélyültek el a magyar kormány és...","id":"20250308_Boston-Globe-amerikai-jobboldal-Trump-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f2272d-db71-4f37-b4bb-18d334ad83d4.jpg","index":0,"item":"3b4acba7-3ce7-46a4-941c-7308ba2b55bf","keywords":null,"link":"/360/20250308_Boston-Globe-amerikai-jobboldal-Trump-Orban","timestamp":"2025. március. 08. 09:05","title":"Boston Globe-tényfeltárás: Így kaptak pénzt Magyarországról Orbán amerikai szócsövei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85baa2ee-ad9c-4c5a-abf9-61e4d9fe464f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre messze nem világos, hogy mi lesz a sorsa az Egyesült Államokban 170 millió amerikai felhasználó kedvenc alkalmazásának, a TikToknak. Mindenesetre már többen is szemet vetettek rá, többek között az igen népszerű online fórumplatform, a Reddit társalapítója. Ő felszabadítást hirdet.","shortLead":"Egyelőre messze nem világos, hogy mi lesz a sorsa az Egyesült Államokban 170 millió amerikai felhasználó kedvenc...","id":"20250308_project-liberty-reddit-tarsalapito-tiktok-felvasarlas-licit-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85baa2ee-ad9c-4c5a-abf9-61e4d9fe464f.jpg","index":0,"item":"0d2737ae-7948-4ccc-b04a-4fed26b07730","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_project-liberty-reddit-tarsalapito-tiktok-felvasarlas-licit-usa","timestamp":"2025. március. 08. 10:03","title":"Jobb web, jobb világ – váratlan licit érkezett a TikTokra, „az emberek ajánlata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Magyarország nem lesz jobb hely addig, amíg nem lesznek egyenlő arányban nők és férfiak a politikában – hangzott el egy kerekasztal-beszélgetésen, ahol három politikus járta körül azt, hogy egy nőnek mennyi esélye van labdába rúgni a mai magyar közéletben. ","shortLead":"Magyarország nem lesz jobb hely addig, amíg nem lesznek egyenlő arányban nők és férfiak a politikában – hangzott el...","id":"20250308_nok-a-politikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b.jpg","index":0,"item":"cba2edc3-27a7-465b-9a53-4b24c8c1b304","keywords":null,"link":"/elet/20250308_nok-a-politikaban","timestamp":"2025. március. 08. 09:00","title":"Fennhangon ment az üvöltés, hogy nincsen nőnap virág nélkül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik realistának”.","shortLead":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik...","id":"20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5.jpg","index":0,"item":"8e03c71d-b431-43c1-b185-c0161e9286b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","timestamp":"2025. március. 08. 18:05","title":"A bolgár elnök nem hisz az EU Ukrajna-stratégiájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049c8944-6894-4a7c-ac25-8848fc71c906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2005 után ismét filmre viszik C.S. Lewis népszerű regényét, Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrényt, amelyért az Oscar-díjra jelölt Greta Gerwig felel majd.","shortLead":"2005 után ismét filmre viszik C.S. Lewis népszerű regényét, Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrényt, amelyért...","id":"20250307_Charli-XCX-narnia-greta-gerwig-film-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049c8944-6894-4a7c-ac25-8848fc71c906.jpg","index":0,"item":"a4679003-4412-40c2-86cf-70547ec4635b","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_Charli-XCX-narnia-greta-gerwig-film-netflix","timestamp":"2025. március. 07. 18:29","title":"Charli XCX játszhatja a főgonoszt a készülő Narnia-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drágán, néhány megkötéssel nyithat az Apple első szétnyitható mobilja, de ha hinni lehet az értesüléseknek, ezektől függetlenül is komoly iPhone-ról lehet szó.","shortLead":"Drágán, néhány megkötéssel nyithat az Apple első szétnyitható mobilja, de ha hinni lehet az értesüléseknek, ezektől...","id":"20250307_apple-hajlithato-iphone-specifikaciok-adatok-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2.jpg","index":0,"item":"985f5132-147f-4dec-a5e4-c991c90ba0eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_apple-hajlithato-iphone-specifikaciok-adatok-megjelenes","timestamp":"2025. március. 07. 15:03","title":"2026-ban jöhet az Apple első összehajtható iPhone-ja – itt van minden, amit a mobilról tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]