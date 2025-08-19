Meghalt Feleki Attila HR-vállalkozó, az NB II-es Kozármisleny tulajdonosa

Hosszan tartó betegség után 54 éves korában elhunyt Feleki Attila, a HR-Rent Kft. alapítója és a Prohuman Zrt. igazgatósági tagja, az NB II-es Kozármisleny futballcsapat tulajdonosa – közölte a HR-Rent a Facebookon.

Feleki 20 éves korától vállalkozó volt, árufuvarozással, majd építkezéssel is foglalkozott. 2008-tól közel három cikluson át Kozármisleny önkormányzati képviselője. A Kozármislenyi Sportegyesületet tíz éven át szakosztályvezetőként, majd újabb tíz éven át elnökként vezette, amelyért 2007-ben Baranya megyében elsőként a sportban és a közösségi életben kiemelkedő működést elismerő Príma Díjat kapott.

A Kozármisleny FC-nek több mint 20 éve volt a tulajdonosa, az elmúlt években vezetésével fénykorát élte a baranyai focicsapat, tavaly eddigi legjobb eredményüket, egy 5. helyet értek el az NB II-ben. 2019-ben Kozármisleny díszpolgára lett, 2023-ban pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarától az Év Üzletembere díjat is megkapta.

A HR-Rentben és a Prohumanban betöltött vezető szerepével hozzájárult, hogy a cégcsoport a régió meghatározó HR-szolgáltatója legyen, közel 20 ezer főt foglalkoztatva Magyarországon, Romániában, Szlovéniában és Szerbiában.