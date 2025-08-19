Toroczkai László zavarta meg Magyar Péter országjárását Dorogon – videó

Kedden Dorogon folytatódott Magyar Péter országjárása, a Tisza Párt elnökét a helyszínen ezúttal Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke fogadta. Magyar elkezdte volna a beszédét, Toroczkai azonban egy dossziét próbált meg átadni neki.

Az iratcsomagot Magyar egy ponton átvette, de a Mi Hazánk vezetője azután is be-bekiabált, a rendőrök többszöri felszólítása ellenére is. Az egyenruhások az esemény egy pontján több embert elvezettek Toroczkai környezetéből, ő azonban a helyszínen maradhatott.

A szóváltás Magyar beszédét követően is folytatódott, amikor a Tisza országjárásán már megszokott módon a közönség soraiból feltett kérdések következtek. Miután Magyar leszögezte, hogy civilektől vár kérdéseket, Toroczkai emberei többször is megpróbáltak odaállni a mikrofonhoz, de a rendezők a helyieket részesítették előnyben. A kérdések után még lezajlott egy rövid szóváltás a pártelnökök között, amelynek végén Toroczkai azzal vádolta meg Magyart, hogy pártja és a Fidesz közösen „izraeli gyarmattá teszik Magyarországot”.

A csörte nem volt előzmény nélküli: Magyar már a rendezvén előtt arról írt a közösségi oldalán, hogy a dorogi fórumot várhatóan a Mi Hazánk fogja megzavarni. Bejegyzésében a szélsőjobboldali pártot a Fidesz „segédcsapatainak” nevezte, és felrótta Toroczkainak, hogy ellenzéki politikusként nem Orbán Viktor miniszterelnökkel, hanem vele akar vitatkozni.