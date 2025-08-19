Távolabb került a Fradi a BL-főtáblától: hazai pályán 3-1-re kikapott az azeri Qarabagtól

Hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a Ferencváros az azerbajdzsáni Qarabag ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójában, így nehéz helyzetbe került a visszavágó előtt. A Fradi az első félidőben még előnybe tudott kerülni, miután Varga Barnabás gólra váltotta Makreckis gólpasszát.

A második félidő azonban már az azeriekről szólt, a fordulás után pár perccel Jankovic góljával már egyenlítettek is. A vezetést a 67. percben Medina találatával szerezték meg, a gólpasszt épp a Fraditól februárban távozó Kady Borges adta.

Az FTC megpróbát cserékkel változtatni a játék képén, de hiába: a 85. percben újabb azeri gól született, Kady Borges újabb asszisztját Qurbanly váltotta gólra. A hátralévő időben kitartóan támadt a Fradi, hogy legalább csökkentse a különbséget a visszavágó előtt, de végül ez sem jött össze.

A párharc második meccsét augusztus 27-én szerdán, Bakuban rendezik. A Ferencvárosnak így idegenben kell ledolgozni a két gólos hátrányt, ha ott akar lenni a BL-főtáblán. Amennyiben ez nem jön össze, úgy ismét az Európa-ligában szerepelhetnek.