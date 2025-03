Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai országok továbbra is támogatnák Ukrajnát, és attól tartanak, hogy Oroszország nem áll le, más országokat is meg fog támadni.","shortLead":"Az európai országok továbbra is támogatnák Ukrajnát, és attól tartanak, hogy Oroszország nem áll le, más országokat is...","id":"20250310_felmeres-donald-trump-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"3a888977-0893-479e-a2a7-8f7bdd6178bc","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_felmeres-donald-trump-diktator","timestamp":"2025. március. 10. 12:17","title":"Felmérés: Donald Trumpot a britek, a franciák és a németek többsége is diktátornak tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1085bd-bf79-4ca7-b045-366dfdd725b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fényt állít elő, és hasznosítja napelemmel az az akkumulátor-megoldás, amit amerikai kutatók dolgoztak ki.","shortLead":"Fényt állít elő, és hasznosítja napelemmel az az akkumulátor-megoldás, amit amerikai kutatók dolgoztak ki.","id":"20250310_radioaktiv-hulladek-atomeromu-akkumulator-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1085bd-bf79-4ca7-b045-366dfdd725b2.jpg","index":0,"item":"821c1470-a5bf-40b2-b53a-2f91d0885783","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_radioaktiv-hulladek-atomeromu-akkumulator-feny","timestamp":"2025. március. 10. 19:03","title":"Radioaktív hulladékból készítettek akkumulátort, a fényt hasznosítja az új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","shortLead":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","id":"20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d.jpg","index":0,"item":"27780a79-b268-4ce1-adb0-9ac95da20fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:23","title":"Megerősítette a kormány a HVG-nek: tényleg nem engedték be Orbánt a járvánnyal küzdő kisbajcsi állattartó telepre, hiába öltözött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai és az orosz elnök vállvetve rühellik a nyílt társadalmakat, és aggasztó, ha Lengyelország is bekéredzkedik a nukleáris klubba. A republikánus pártban repedések látszanak Trump ámokfutása láttán, a globális piaci szereplők viszont már komolyan kezdenek számolni az orosz-ukrán békével. Erről írnak a külföldi lapok.","shortLead":"Az amerikai és az orosz elnök vállvetve rühellik a nyílt társadalmakat, és aggasztó, ha Lengyelország is bekéredzkedik...","id":"20250310_trump-putyin-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6.jpg","index":0,"item":"6c458afb-48cc-4eb3-8426-85e0c068ff5c","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-putyin-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 12:15","title":"The Times: Ha Putyin lerohanná Lettországot, a Fehér Ház nyugodtan mondhatná, hogy Riga az agresszor, az ásványkincseket meg felosztják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450cd4e-243b-4a6e-af9d-24e4b0c673c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legtöbben gazdasági irányba tanulnának tovább.","shortLead":"A legtöbben gazdasági irányba tanulnának tovább.","id":"20250310_83-eves-egyetemista-felsooktatasi-jelentkezesi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b450cd4e-243b-4a6e-af9d-24e4b0c673c7.jpg","index":0,"item":"f904dfa5-7afd-4565-a434-02502f5b8d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_83-eves-egyetemista-felsooktatasi-jelentkezesi-adatok","timestamp":"2025. március. 10. 07:54","title":"83 éves a legidősebb ember, aki egyetemre akar járni ősztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6bcc0f-ed8a-4a4e-9ee8-3d16a3e96776","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A kormány(párt) a korábbi választásokon rendkívül hatásosan kommunikált a közösségi oldalakon, de a Tisza Párt megjelenése óta feltehetően csökkent a sok milliárd forintból fenntartott hálózat eredményessége. A Fidesz kísérletezett ugyan közösségi médiás jelenlétének felfuttatásával, de ez eddig nem bizonyult sikeresnek. A legújabb kezdeményezés a „Harcosok klubja”, amelynek létét a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem erősítette meg, de a közösség tagjai sajtóinformációk szerint már közvetlenül Orbán Viktortól kapnak utasítást. ","shortLead":"A kormány(párt) a korábbi választásokon rendkívül hatásosan kommunikált a közösségi oldalakon, de a Tisza Párt...","id":"20250311_Magyar-Peter-ellen-mar-nem-volt-hatasos-a-Megafon-ujraszervezheti-a-facebookos-jelenletet-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b6bcc0f-ed8a-4a4e-9ee8-3d16a3e96776.jpg","index":0,"item":"b477a211-35da-46db-8857-4567cd55c0cd","keywords":null,"link":"/360/20250311_Magyar-Peter-ellen-mar-nem-volt-hatasos-a-Megafon-ujraszervezheti-a-facebookos-jelenletet-a-Fidesz","timestamp":"2025. március. 11. 11:20","title":"Magyar Péter ellen már kevés lehet a Megafon, átszervezheti facebookos jelenlétét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d32f9e-1ca5-4238-8c34-4d9815802e0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fertőtlenítés közben szlovák népviseletbe öltözött nők édességet osztogattak és a rendőrökkel fotózkodtak.","shortLead":"A fertőtlenítés közben szlovák népviseletbe öltözött nők édességet osztogattak és a rendőrökkel fotózkodtak.","id":"20250310_fertotlenites-szerbia-antalfalva-vucsics-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70d32f9e-1ca5-4238-8c34-4d9815802e0f.jpg","index":0,"item":"194de38e-2fdf-4efc-97a3-4f485ff2f254","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_fertotlenites-szerbia-antalfalva-vucsics-latogatas","timestamp":"2025. március. 10. 10:54","title":"Fertőtlenítettek egy szerbiai falut, miután Vucsics meglátogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5004571c-1638-4f1c-9a4f-b369eb7db121","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég sokkoló lehet egy ilyet közelről megélni. ","shortLead":"Elég sokkoló lehet egy ilyet közelről megélni. ","id":"20250310_Video-szetrobbant-kamion-kereke-M3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5004571c-1638-4f1c-9a4f-b369eb7db121.jpg","index":0,"item":"262f60d5-dcb4-4bdc-8de5-033fd1d5ab42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_Video-szetrobbant-kamion-kereke-M3","timestamp":"2025. március. 10. 12:19","title":"Videó: Szétrobbant egy kamion kereke az M3-ason, pont egy autó mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]