[{"available":true,"c_guid":"6819dab3-160e-4825-9755-73b10b6c8f3c","c_author":"Bridge Budapest","category":"brandcontent","description":"A Legacy Fellowship a Bridge Budapest Legacy programjának ösztöndíja fiatal vezetők számára. Ennek a programnak a végén Soltész Attila, a Planslab pénzügyi tanácsadó cég egyik alapítója és vezetője lett a kiemelkedő résztvevő – azért nem győztes, mert fontos hangsúlyozni, hogy ez nem volt egy klasszikus verseny. ","shortLead":"A Legacy Fellowship a Bridge Budapest Legacy programjának ösztöndíja fiatal vezetők számára. Ennek a programnak a végén...","id":"20250312_Milyen-kozosseget-hagysz-magad-utan-A-Bridge-Budapest-Legacy-Fellowship-programja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6819dab3-160e-4825-9755-73b10b6c8f3c.jpg","index":0,"item":"042380f8-9ede-441b-9cdc-f4e04f20830a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250312_Milyen-kozosseget-hagysz-magad-utan-A-Bridge-Budapest-Legacy-Fellowship-programja","timestamp":"2025. március. 14. 09:30","title":"Milyen közösséget hagysz magad után? A Bridge Budapest Legacy Fellowship programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dd4868-7c94-41ec-ba59-7b3df9934110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a pécsi gimnázium megsértette a diáklány személyiségi jogát azután, hogy ő egy tüntetésen beszédet mondott.","shortLead":"A bíróság szerint a pécsi gimnázium megsértette a diáklány személyiségi jogát azután, hogy ő egy tüntetésen beszédet...","id":"20250313_Pankotai-Lili-szemelyisegi-jogok-per-pecs-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5dd4868-7c94-41ec-ba59-7b3df9934110.jpg","index":0,"item":"0fdf19c0-ecb4-425e-92c6-a4dbef174799","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Pankotai-Lili-szemelyisegi-jogok-per-pecs-gimnazium","timestamp":"2025. március. 13. 12:18","title":"Pankotai Lili megnyerte a pert korábbi iskolájával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála. Útja során azonban a Marsot is megörökítette.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála...","id":"20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86.jpg","index":0,"item":"97dbc61d-fa9f-4ab8-b9ab-a91c0b73206b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","timestamp":"2025. március. 14. 14:03","title":"Lefotózta a Deimos hold sosem látott oldalát az európai űrszonda a Marsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tárgyalást zárt ajtók mögött tartják meg.","shortLead":"A tárgyalást zárt ajtók mögött tartják meg.","id":"20250313_witkoff-putyin-talalkozo-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"78127910-17ec-4af9-aeae-f7e00786a1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_witkoff-putyin-talalkozo-moszkva","timestamp":"2025. március. 13. 19:03","title":"Trump különmegbízottja Putyinnal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt a szlovén Andrada befektetői csoport – derül ki a HVG birtokába került dokumentumból. A Pest Vármegyei Kormányhivatal ugyan szabott feltételeket a határozatában, de a sóskúti polgármester szerint érthetetlen, hogyan tudták kilobbizni az engedélyt úgy, hogy a sóskúti önkormányzatot meg sem kérdezték. Ezért már bírósághoz is fordultak a döntéssel szemben, csakhogy attól tartanak, hogy az engedélyre hivatkozva az Andrada a várható pereskedés ellenére is elindíthatja az akkubizniszt. Egy esetleges haváriahelyzet a sóskútiak szerint nemcsak őket, de akár 100 ezer embert is érinthet, közben a cégnek 2 millió forintos biztosítása van – ami a kormányhivatal szerint elég.","shortLead":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt...","id":"20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11.jpg","index":0,"item":"219d4e97-def3-4c24-ac86-e32be2d73902","keywords":null,"link":"/360/20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","timestamp":"2025. március. 13. 09:25","title":"Hiába a sóskútiak ellenállása és Orbán Viktor ígérete, elstartolhat az akkufeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d631463-c907-43d3-b66e-196d031f200c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló április elején lett volna 55 éves.","shortLead":"A sportoló április elején lett volna 55 éves.","id":"20250313_Elhunyt-Oliver-Miller-az-NBA-legsulyosabb-jatekosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d631463-c907-43d3-b66e-196d031f200c.jpg","index":0,"item":"5be3c6a9-8eb9-4508-9ae6-a9a95566ebef","keywords":null,"link":"/sport/20250313_Elhunyt-Oliver-Miller-az-NBA-legsulyosabb-jatekosa","timestamp":"2025. március. 13. 10:25","title":"Elhunyt Oliver Miller, az NBA legsúlyosabb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","shortLead":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","id":"20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"140d99e6-cc57-4730-8d27-3afeaca4a71b","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","timestamp":"2025. március. 13. 06:55","title":"Putyin akár Ukrajnáról is beszélhet csütörtökön a Kreml szóvivője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a1bd50-0a92-4e5d-aa8a-d42722274ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mintha belépnénk a végóráit élő ikonikus épületbe. Ha állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.","shortLead":"Mintha belépnénk a végóráit élő ikonikus épületbe. Ha állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.","id":"20250314_60-evvel-ezelott-robbantottak-fel-a-Nemzeti-Szinhazat-sosem-latott-filmfelvetel-a-pusztitasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51a1bd50-0a92-4e5d-aa8a-d42722274ffc.jpg","index":0,"item":"5e9ad95f-5832-4ae3-ad28-adf16ec4266e","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_60-evvel-ezelott-robbantottak-fel-a-Nemzeti-Szinhazat-sosem-latott-filmfelvetel-a-pusztitasrol","timestamp":"2025. március. 14. 12:35","title":"60 évvel ezelőtt robbantották fel a Nemzeti Színházat, sosem látott filmfelvétel került elő a pusztításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]