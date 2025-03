„Közel hét éve vagyok magyar szövetségi kapitány, nagyon szoros kapcsolatom van az országgal és az emberekkel. A magyar válogatottól való távozásom után nem leszek többé szakvezető. A szerződésem lejár az év végén, és mindig hálás leszek a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökének. A jövőmet az ő véleménye szerint fogom meghatározni” – nyilatkozta Marco Rossi a török Fanatik sportlapnak abból az alkalomból, hogy csapata csütörtökön és vasárnap a török válogatottal játszik Nemzetek Ligája-osztályozót az A-ligában maradásért.

Rossi szerint a válogatott sokat szenvedett a sorozat mostani kiírásában, de összességében úgy érzi, hogy jól haladnak. Felidézte, hogy 2021-ben megnyerték azt a csoportot, amelyben Törökország is szerepelt, a következő évben pedig legyőzték Angliát és Németországot, az A-ligában pedig a második helyen zártak az olaszok mögött. „Az utóbbi időben nehéz ellenfelekkel játszottunk, ám mostanában nem arattunk olyan bravúrgyőzelmeket, mint korábban. Ugyanez volt a tavalyi Eb-n is, ahol a szerencse sem állt mellénk, pedig előtte 2023-ban nem veszítettünk mérkőzést.”

A Nemzeti Sport szemléje szerint a szakvezető ezután a török válogatottról beszélt, amely ellen nagyon nehéz lesz játszani, de „nyerni akarunk, az A-ligában folytatnánk”. „Mindenki tudja, a történelem során milyen bátrak voltak a törökök, megvédik, ami az övék. Mindent bele fognak adni. Agresszív meccset várok Isztambulban. Az első perctől keményen nekünk jönnek majd, és próbálják majd tartani a labdát. Jól kell védekeznünk, ki kell bírnunk a nyomást, jól kell helyezkednünk, és jól kell használnunk a támadóinkat” – vélekedett.

Rossi szerint az nem jelent semmit, hogy a magyar válogatott megnyerte a legutóbbi három egymás elleni meccset. „Ez csak a statisztikák szempontjából érdekes. Minden meccs új, mindegyik kimenetelét más tényezők határozzák meg. A számok, statisztikák nem jelentenek számunkra több motivációt. Jól kell felkészülnünk, a legjobb formában lévő játékosokat kell a pályára küldenünk (…) Teljesen világos: jobban kell játszanunk Törökországnál.” Az ellenfél több játékosát is kiemelte, szerinte Hakan Calhanoglu klasszis, de kedveli Orkun Kökcü játékát is. Kerem Aktürkoglura, Arda Gülerre, Baris Alperre és Kenan Yildizre is felhívta a figyelmet, meg arra, hogy „a törökök kerete több mint 200 millió eurót ér”.

Megkérdezték Rossitól, hogy rossz eredmény esetén ő is számíthat-e kritikákra, akárcsak a honfitársa, a török válogatottat irányító Vincenzo Montella. „Persze, gyenge eredményeknél mi is kapunk kritikákat” – felelte, megemlítve, hogy ez még győzelmek után is előfordulhat.

Azt is elárulta, hogy az isztambuli meccsen elfogadna egy döntetlent, „otthon ugyanis hosszú ideje veretlenek vagyunk, legutóbb 2022 szeptemberében kaptunk ki az olaszoktól, már több mint két éve”.

Korábban Szoboszlai Dominik is arról beszélt, hogy az első meccset „ésszel” kell majd lejátszani, nem érdemes belemenni az adok-kapokba, mert a továbbjutás két mérkőzésen dől el.