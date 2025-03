„Muszáj elengednem, ami a múlt héten történt a klubcsapattal. Az előző hetünk nem úgy sikerült, ahogy elgondoltuk, és ahogy én is elképzeltem (klubcsapata, a Liverpool kiesett a Bajnokok Ligájából és elvesztette a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt – a szerk.), és nem szeretném az én negatív hetemet ide behozni, de szerintem ezzel mindenki így van. Úgyhogy szétválasztjuk a klubcsapatot a válogatottól, és most mindenki arra fókuszál, hogy a válogatottban olyan teljesítményt nyújtson, ami számunkra fontos” – mondta az M4 Sportnak a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik. Az együttes csütörtökön és vasárnap Törökországgal mérkőzik meg a Nemzetek Ligája osztályozóján, az első meccsen vendégként szerepel. A párharc győztese a következő szezont is az A ligában tölti a sorozatban, a vesztes a B-ben folytatja.

Jó formában vagyok testileg, lelkileg egy-két nehézséggel, de azt majd kezeljük. Kész vagyok segíteni a csapaton, kész vagyok arra, hogy két olyan meccset játsszunk, amelyeken nem csak a küzdés látszik majd rajtunk

– tette hozzá Szoboszlai, megjegyezve, hogy a csapatnak kevés ideje volt együtt edzeni, Marco Rossi szövetségi kapitánynak, „a főnöknek ezért is van nehéz dolga”.

Szoboszlai szerint a „közösség mindig rendben volt, mindig rendben lesz”, még akkor is, ha jönnek új játékosok, hiszen őket is ugyanúgy fogadják, mintha mindig a csapat tagjai lettek volna. „Szerintem mindenki boldogan jön ide. Teljesen mindegy, hogy négy hónapig nem láttuk egymást.”

Szoboszlai Dominik: Jó formában vagyok testileg, lelkileg A válogatott tisztában van vele, pokoli hangulat várja őket Törökországban, de a hangzavarhoz már a Puskás Arénában is hozzászoktak.

A csütörtök esti a magyar válogatott ezredik mérkőzése lesz. Amikor ennek apropóján Szoboszlait arról kérdezték, hogy az ő 51 meccses válogatott karrierjében melyik volt a leginkább meghatározó, a 2020. novemberi, Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőt említette. Ez volt az, amelyen a 92. percben lőtt gólt, s a 2-1-es győzelem azt jelentette, hogy a csapat részt vehetett a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott tornán.

A török elleni idegenbeli mérkőzésről azt mondta, okosan, ésszel kell hozzáállni. „Ott még nem kell igazán belemenni adok-kapokba, mert van visszavágó is, itt 180 perc alatt dől el, hogy ki marad bent.”

Sallai Roland személyében van Törökországban játszó tagja a válogatottnak, s a Galatasaray focistája meg is osztott néhány fontos információt azokról a török labdarúgókról, akikről személyes tapasztalatai vannak, valamint a kinn várható atmoszférára is megpróbálta felkészíteni őket. „Van pár játékos a mi válogatottunkban, akik nincsenek hozzászokva ehhez a hangulathoz, ezért is jó, hogy Sallai mindenkinek elmondta, mire kell mentálisan is felkészülni, mert ők valószínűleg nem lesznek csöndben.”

Kommunikálniuk nem lesz könnyű egymás között, de a Puskásban sem szokott az lenni – árulta el, majd hozzátette: „Nehéz lesz, de ahogy egymásra nézünk, tudjuk, a másik mit akar. Ez az egység, amiben a legjobbak vagyunk”.

A Törökország–Magyarország Nemzetek Ligája-osztályozó csütörtökön 18 órakor kezdődik, a visszavágó pedig vasárnap lesz a Puskás Arénában, és szintén 18 órakor kezdődik.