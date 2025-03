Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f71cd2c-acdb-4861-b544-3ebdbc2413a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A mi napunk” – írta a romantikus képek alá Buzsik Borka.","shortLead":"„A mi napunk” – írta a romantikus képek alá Buzsik Borka.","id":"20250328_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-eskuvo-hazassag-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f71cd2c-acdb-4861-b544-3ebdbc2413a3.jpg","index":0,"item":"fd433937-ea0d-4b33-bd97-d70e82bf1508","keywords":null,"link":"/elet/20250328_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-eskuvo-hazassag-fotok","timestamp":"2025. március. 28. 13:18","title":"Újabb fotókat osztott meg esküvőjük napjáról Szoboszlai Dominik újdonsült felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16db47-02c6-4960-9834-bc9bc8c4fae7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges Porsche 911-esnek az erőforrása egykoron Alain Prost F1-autójában teljesített szolgálatot.","shortLead":"Ennek a különleges Porsche 911-esnek az erőforrása egykoron Alain Prost F1-autójában teljesített szolgálatot.","id":"20250330_legendas-f1-motor-hajtja-ezt-a-kozuti-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de16db47-02c6-4960-9834-bc9bc8c4fae7.jpg","index":0,"item":"f2408a7b-4268-4ea4-aeb4-2979597182ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250330_legendas-f1-motor-hajtja-ezt-a-kozuti-porsche-911","timestamp":"2025. március. 30. 07:21","title":"Legendás F1-motor hajtja ezt a közúti Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi azt kifogásolta, hogy a mentőautó túl közel áll egy elegáns étteremhez.","shortLead":"A férfi azt kifogásolta, hogy a mentőautó túl közel áll egy elegáns étteremhez.","id":"20250328_orszagos-mentoszolgalat-mentok-betegellatas-megzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0c94d299-a026-4ecd-83b3-03081c75be9d","keywords":null,"link":"/elet/20250328_orszagos-mentoszolgalat-mentok-betegellatas-megzavaras","timestamp":"2025. március. 28. 16:00","title":"„Álljanak máshova a papával!” – beteget ellátó mentőket rohant le egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","shortLead":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","id":"20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"dee89030-0ac0-4b9a-a432-c3e2f952cb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 29. 14:03","title":"Egészen durva, mi mindenre lesz képes a Microsoft Copilot: kutató-elemző funkciókkal bővül a Microsoft MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdfe7bb-e25f-469a-992f-06858726d3d1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bérletek ára viszont változatlan marad.","shortLead":"A bérletek ára viszont változatlan marad.","id":"20250328_bkk-jegyek-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bdfe7bb-e25f-469a-992f-06858726d3d1.jpg","index":0,"item":"8f2acbc4-874c-4e84-91a0-dcf0a578da91","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_bkk-jegyek-dragulas","timestamp":"2025. március. 28. 21:26","title":"Júniustól drágulnak a BKK jegyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1e2396-d579-4b7a-8cc9-362d9387611e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint ő nem azért küld nagyköveteket külföldre, hogy azok belebeszéljenek az adott ország belső ügyeibe.","shortLead":"A külügyminiszter szerint ő nem azért küld nagyköveteket külföldre, hogy azok belebeszéljenek az adott ország belső...","id":"20250328_szijjarto-peter-pride-betiltas-torveny-nagykovetek-tiltakozas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc1e2396-d579-4b7a-8cc9-362d9387611e.jpg","index":0,"item":"71e7f383-56f2-4ba8-9f0b-8c0651934513","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_szijjarto-peter-pride-betiltas-torveny-nagykovetek-tiltakozas-reakcio","timestamp":"2025. március. 28. 18:31","title":"Szijjártó: „Ha nekem egy nagykövetem bármikor részt venne egy ilyen akcióban, azonnal kirúgnám”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5e8f8b-8e07-412d-beba-13fabeb5076e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az indoklás szerint a biztonsági kamerák felvételei nem erősítették meg a nő vallomását, miszerint a futballista szexre kényszerítette.","shortLead":"Az indoklás szerint a biztonsági kamerák felvételei nem erősítették meg a nő vallomását, miszerint a futballista szexre...","id":"20250328_dani-alves-szexualis-zaklatas-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5e8f8b-8e07-412d-beba-13fabeb5076e.jpg","index":0,"item":"2b948d02-1d80-4318-812f-3d09545ae3ed","keywords":null,"link":"/elet/20250328_dani-alves-szexualis-zaklatas-felmentes","timestamp":"2025. március. 28. 15:33","title":"Felmentették a szexuális zaklatás miatt elítélt Dani Alvest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824f6f93-2b06-4ba9-997c-82f50c60c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antalyában többször feltűnt egy felfújható Pikachu-jelmezt viselő tüntető, aki hamar az internet kedvence lett.","shortLead":"Antalyában többször feltűnt egy felfújható Pikachu-jelmezt viselő tüntető, aki hamar az internet kedvence lett.","id":"20250329_Pikachu-Torokorszagban-tuntet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824f6f93-2b06-4ba9-997c-82f50c60c4e4.jpg","index":0,"item":"ca0cdd19-c2d6-4b87-8a6d-08f929d55d14","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Pikachu-Torokorszagban-tuntet","timestamp":"2025. március. 29. 20:47","title":"Pikachu is Törökországban tüntet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]