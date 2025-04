Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45eb1be8-1ff6-4ffa-806b-916ea92ecdf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal világhírűvé vált olasz kvartett április 9-én mutatkozik be először Budapesten.","shortLead":"Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal világhírűvé vált olasz kvartett április 9-én mutatkozik be először Budapesten.","id":"20250401_Eloszor-lep-fel-Budapesten-40-Fingers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45eb1be8-1ff6-4ffa-806b-916ea92ecdf7.jpg","index":0,"item":"f116e603-86e2-44b9-9fd4-6db901c84fa3","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Eloszor-lep-fel-Budapesten-40-Fingers","timestamp":"2025. április. 01. 09:46","title":"Először lép fel Budapesten a 40 Fingers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","shortLead":"Több mint 9000 autót szállíthat. ","id":"20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72aa5381-f5b4-42ff-914c-d25a2e974043.jpg","index":0,"item":"dc61d8b8-5658-48b4-a306-c93879cce811","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_ot-autoszallito-BYD-tengeri-flotta","timestamp":"2025. április. 02. 08:36","title":"Újabb hatalmas autószállítóval bővült a BYD tengeri flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","shortLead":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","id":"20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"389c45b9-ff3f-45a6-9b0f-f602de1afa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","timestamp":"2025. április. 01. 08:49","title":"Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan partjainál, és élősködőnek nevezték a sziget elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli márkák vannak. ","shortLead":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli...","id":"20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7.jpg","index":0,"item":"0c560aec-994c-422d-affe-c0ffae9a968a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","timestamp":"2025. április. 02. 08:15","title":"Továbbra is csapnivalóan teljesít a Tesla Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a96e1c9-c5f4-4d84-96ca-9f387d8e4cb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerika veszíthet, miután példátlan módon korlátozzák a szabad tudományos kutatást az USA-ban. De vajon Európa nyerhet-e? A hiedelmeken alapuló intézkedések egyik fő áldozata a Covid-oltásról ismert mRNS-kutatás, a rákgyógyítás egyik ígéretes terepe. Magyar tudósok értékelték a HVG-nek mindazt, ami Amerikában történik.","shortLead":"Amerika veszíthet, miután példátlan módon korlátozzák a szabad tudományos kutatást az USA-ban. De vajon Európa...","id":"20250401_hvg-mrns-kutatasok-betiltasa-usa-europai-lehetosegek-kemenesi-sarkadi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a96e1c9-c5f4-4d84-96ca-9f387d8e4cb9.jpg","index":0,"item":"3e7d595f-e223-42ee-a091-3120b5964201","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-mrns-kutatasok-betiltasa-usa-europai-lehetosegek-kemenesi-sarkadi-velemeny","timestamp":"2025. április. 01. 06:30","title":"Azt várják, hogy működik a rák ellen – Trump épp most készül betiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél alkalmaztak. Közülük ketten mutattak javulást.","shortLead":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél...","id":"20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f.jpg","index":0,"item":"97554e93-a3ec-470a-a68d-0803d37bcf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","timestamp":"2025. április. 02. 13:03","title":"Egy lebénult férfi kapott egy különleges kezelést, és most jó esély van rá, hogy tud majd járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos jármű az ütközést követően kigyulladt.","shortLead":"Az elektromos jármű az ütközést követően kigyulladt.","id":"20250401_Xiaomi-SU7-halalos-baleset-Kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1.jpg","index":0,"item":"d72786de-8583-4aa0-97b9-346a47ef8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_Xiaomi-SU7-halalos-baleset-Kina","timestamp":"2025. április. 01. 15:57","title":"Három áldozata van a Xiaomi SU7 első halálos balesetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tagsága.","shortLead":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának...","id":"20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"de238792-a4e1-4693-a304-5296e24524fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 01. 16:41","title":"Előre szóltak akadémikusok: ha Orbán elmegy az MTA 200 éves jubileumi ülésére, kivonulnak a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]