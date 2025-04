Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Magyarország szuverén állam, nem korlátozhatják holmi nemzetközi szerződések – ez rajzolódik ki az Orbán-kormány évtizedes küzdelmeiből. ","shortLead":"Magyarország szuverén állam, nem korlátozhatják holmi nemzetközi szerződések – ez rajzolódik ki az Orbán-kormány...","id":"20250404_Orban-Viktor-nemzetkozi-szerzodesek-szervezetek-hagai-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1.jpg","index":0,"item":"6a9cbd6a-207d-4ffa-8616-cc6261684da2","keywords":null,"link":"/360/20250404_Orban-Viktor-nemzetkozi-szerzodesek-szervezetek-hagai-birosag","timestamp":"2025. április. 04. 15:47","title":"Orbán akkor lázad, amikor be akarják tartatni vele a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","shortLead":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","id":"20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63.jpg","index":0,"item":"317d7780-88e5-47e2-bc9f-9bdbdb4893c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 03. 13:31","title":"Egy viszontvámokkal sújtott sziget adminisztrátora szerint ők nem is kereskednek az USA-val, és nincsenek is vámjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebbd654-3828-4848-8322-a84d7abef6d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha csökken a biodiverzitás, annak az emberi civilizáció is megihatja a levét. ","shortLead":"Ha csökken a biodiverzitás, annak az emberi civilizáció is megihatja a levét. ","id":"20250403_nemzetkozi-kutatas-hun-ren-biodiverzitas-emberi-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ebbd654-3828-4848-8322-a84d7abef6d5.jpg","index":0,"item":"45df9985-06f0-47cf-94b2-3eb5b85e0fe7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250403_nemzetkozi-kutatas-hun-ren-biodiverzitas-emberi-hatas","timestamp":"2025. április. 03. 12:37","title":"Magyar tudós is részt vett abban a kutatásban, ami riasztó adatokkal szolgál az ember biodiverzitásra gyakorolt hatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes elpusztítani a rettegett antibiotikum-rezisztens kórokozókat.","shortLead":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes...","id":"20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"9e7653b4-1f1e-4f21-ada0-242c0a2d9632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","timestamp":"2025. április. 04. 10:33","title":"A hátsókertben találták meg a csoda-antibiotikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Féléves csúcsára erősödött a forint a dollárral szemben (pontosabban a dollár gyengült a forinttal szemben is), miközben az olajárak megzuhantak a vámháborús bizonytalanságok közepette.","shortLead":"Féléves csúcsára erősödött a forint a dollárral szemben (pontosabban a dollár gyengült a forinttal szemben is...","id":"20250403_trump-vambejelentes-dollar-olaj-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"03b74b9d-0b80-46c6-99c4-fadaa5f6953a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-vambejelentes-dollar-olaj-arfolyam","timestamp":"2025. április. 03. 13:47","title":"Szakad a dollár, esik az olaj Trump vámbejelentése után – a magyar autósok nyithatják a tanksapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0cc3cd3-0957-42e0-ab2d-7c470cc489e7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bő két hónappal Donald Trump beiktatása után továbbra is messze van az orosz–ukrán háború lezárása. A Fehér Ház ura folytatja kiszámíthatatlan politikáját, most éppen Vlagyimir Putyin került a célkeresztjébe. Nem lesz könnyű dolga az orosz elnökkel, aki késznek mutatkozik a megegyezésre, de közben esze ágában sincs leállítani seregeit.","shortLead":"Bő két hónappal Donald Trump beiktatása után továbbra is messze van az orosz–ukrán háború lezárása. A Fehér Ház ura...","id":"20250404_halogato-putyin-trump-hangnemvaltasa-romlo-tuzszuneti-eselyek-cikcakkos-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0cc3cd3-0957-42e0-ab2d-7c470cc489e7.jpg","index":0,"item":"49b8a29b-2471-4f12-a8da-68922849a204","keywords":null,"link":"/360/20250404_halogato-putyin-trump-hangnemvaltasa-romlo-tuzszuneti-eselyek-cikcakkos-ut","timestamp":"2025. április. 04. 16:30","title":"Trump összevissza beszél Ukrajnáról, ez Putyin bizánci politikájának kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nemrég távozott az Alkotmánybíróság legrégibb tagja, mert lejárt a mandátuma. Péntektől elnök sincs, Sulyok Tamás helyét pedig egy éve nem töltötték be. Tizenöt helyett már csak tizenketten vannak.","shortLead":"Nemrég távozott az Alkotmánybíróság legrégibb tagja, mert lejárt a mandátuma. Péntektől elnök sincs, Sulyok Tamás...","id":"20250403_veszesen-fogy-az-alkotmanybirosag-juhasz-imre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f.jpg","index":0,"item":"82cb8148-2dc4-4e6a-82bb-4962726f7c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_veszesen-fogy-az-alkotmanybirosag-juhasz-imre-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 19:16","title":"Vészesen fogy az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]