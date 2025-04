Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","shortLead":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","id":"20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c.jpg","index":0,"item":"8b291551-fbbf-4692-8cc6-ac47872b1b87","keywords":null,"link":"/elet/20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","timestamp":"2025. április. 10. 07:01","title":"Elkésik, halogat, kicsúszik az időből? Dobjon félre mindent, és olvassa el tippjeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája lépett érvénybe, néhány másik már hetek vagy napok óta hatályos, akad, ami a jövő héten élesedik, de még olyan is, amelyet csak decemberre ígérnek, hátha addig sikerül tárgyalni. Rendet vágunk a nyilatkozatháborúban.","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája...","id":"20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13.jpg","index":0,"item":"16a98a3c-4a8f-4313-a9ce-bbe0d00dbf69","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 13:22","title":"Ma reggeltől éles Trump legtöbb új vámja – mutatjuk, mit kell már fizetni, és mi az, ami még csak fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf4eb1-301e-4641-a43b-f2263bac21ca","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Az idén 80 éves festőművész töretlen lendülettel alkot, sőt, két éve a Budapesti Műszaki Egyetem vendégelőadójaként is aktív. A születésnapi interjúban a múlt és a jelen mellett a jövőről is szó esik. ","shortLead":"Az idén 80 éves festőművész töretlen lendülettel alkot, sőt, két éve a Budapesti Műszaki Egyetem vendégelőadójaként is...","id":"20250409_A-mu-Matzon-Akos-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbf4eb1-301e-4641-a43b-f2263bac21ca.jpg","index":0,"item":"caadd904-f80b-437a-b2fe-82d935604049","keywords":null,"link":"/360/20250409_A-mu-Matzon-Akos-interju","timestamp":"2025. április. 09. 14:30","title":"„Ha már túl könnyen megy, akkor abbahagyom” – beszélgetés Matzon Ákos festőművésszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057f2e54-c78d-41a8-a8c8-b140341d33e1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ksenia Karelinát egy orosz–német férfira cserélték ki, aki mikrochipeket csempészett Moszkvának.","shortLead":"Ksenia Karelinát egy orosz–német férfira cserélték ki, aki mikrochipeket csempészett Moszkvának.","id":"20250410_fogolycsere-orosz-balerina-csempesz-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057f2e54-c78d-41a8-a8c8-b140341d33e1.jpg","index":0,"item":"b94574fc-d674-40fd-b960-494e15de641b","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_fogolycsere-orosz-balerina-csempesz-egyesult-allamok","timestamp":"2025. április. 10. 13:02","title":"Fogolycserével szabadult egy orosz balerina, aki 12 évet kapott, mert 50 dollárral segítette Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d91789-3a12-4725-ac1d-f8e49eba3443","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","shortLead":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","id":"20250409_john-lithgow-donald-trump-muveszetek-kennedy-center","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d91789-3a12-4725-ac1d-f8e49eba3443.jpg","index":0,"item":"5133dc69-0d6e-4565-a4cb-fe21d96ebe57","keywords":null,"link":"/elet/20250409_john-lithgow-donald-trump-muveszetek-kennedy-center","timestamp":"2025. április. 09. 09:40","title":"Trump elnöksége „kész katasztrófa” a művészeteknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem az inflációnak megfelelő mértékben fogja emelni ezeket.","shortLead":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem...","id":"20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"fd86b9a0-b6da-4748-8bf0-f874f3aee1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","timestamp":"2025. április. 09. 12:28","title":"Miután Nagy Márton belengette az ársapkát, az Erste, a Raiffeisen és az UniCredit is önkéntes díjemelési korlátozást jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő fehér házi találkozójáról. Szerinte a két politikus csúnya világ felé tart.","shortLead":"A New York Times háromszoros Pulitzer-díjas elemzője gyomorforgatónak és lehangolónak tartja a képeket Donald Trump és...","id":"20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"935a1d5c-4389-41be-b186-62960c7c2516","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-netanjahu-thomas-friedman-nyt","timestamp":"2025. április. 09. 14:46","title":"\"Ez életünk harca. Mindenben benne vagyok – nem vagyok fáradt. És ti?\" – Thomas Friedman azoknak üzen, akiknek nem kell Trump világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261b840b-543a-4f51-898c-35df2e016824","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vita fajulhatott el, a megkéselt férfit a mentők kórházba szállították. ","shortLead":"Vita fajulhatott el, a megkéselt férfit a mentők kórházba szállították. ","id":"20250410_berlin-villamos-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/261b840b-543a-4f51-898c-35df2e016824.jpg","index":0,"item":"39e8255b-6102-47e8-8287-d08d4f00069e","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_berlin-villamos-keseles","timestamp":"2025. április. 10. 14:40","title":"Késsel támadtak egy férfira egy berlini villamoson, a támadó szökésben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]