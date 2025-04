Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják az álláskeresőket a virtuális térben, a hvgallasborze.hu oldalon. Chatelhetsz a kiállítókkal, több mint ezer állásra pályázhatsz, a Jobline virtuális standjánál pedig szakértő ad tanácsot az önéletrajz-íráshoz.","shortLead":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják...","id":"20250411_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7.jpg","index":0,"item":"b56a93d1-0cdc-4cf8-a835-63f282fd54c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 11. 09:00","title":"Chatelj munkaadókkal ─ ma még tart az online állásbörze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír, hogy van egy módszer, amivel mégis törölheti.","shortLead":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír...","id":"20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"2b18bbb3-c170-4d78-8940-8fd78f1f1dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","timestamp":"2025. április. 12. 20:03","title":"Szintet lépett az egyik kémprogram – jelszót kér, ha törölni próbálja. De túl lehet járni az eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be5cdd1-75c3-4e35-aa9e-d5fcb8575a30","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tájfunszerű szélvihar idézett elő kaotikus állapotokat szombaton Pekingben és Észak-Kína egy részében, hatására törölni kellett hétszáz légi járatot, leállítani több vonat közlekedését, bezárni népszerű turistalátványosságokat.","shortLead":"Tájfunszerű szélvihar idézett elő kaotikus állapotokat szombaton Pekingben és Észak-Kína egy részében, hatására törölni...","id":"20250412_Kinaban-akkora-vihar-volt-hogy-10-eve-nem-hasznalt-viharjelzest-kellett-kiadni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0be5cdd1-75c3-4e35-aa9e-d5fcb8575a30.jpg","index":0,"item":"653d2d33-47ca-4308-bd4c-54ee60ce7d24","keywords":null,"link":"/zhvg/20250412_Kinaban-akkora-vihar-volt-hogy-10-eve-nem-hasznalt-viharjelzest-kellett-kiadni","timestamp":"2025. április. 12. 16:23","title":"Pekingben akkora vihar volt, hogy 10 éve nem használt viharjelzést kellett kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben tud a macska támogatni minket, amiben más állat nem? Mi a szabadságához ragaszkodó négylábú nevelésének trükkje? És milyen tükröt tart nekünk ez az egykor önmagát háziasító, titokzatos lény? Ezekről is kérdeztük a minap megjelent, egyedülálló macskás terápiás könyv szerzőjét, Bánszky Noémi állatasszisztált terapeutát.","shortLead":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben...","id":"20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11.jpg","index":0,"item":"4df1cbd5-7bbc-4abe-9505-7b478923d3c2","keywords":null,"link":"/360/20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","timestamp":"2025. április. 12. 19:30","title":"Mondd meg macska, lehet engem szeretni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új rendelettel elismerik, a cél, hogy eleget tegyenek az Európai Bizottsággal való megállapodásnak.","shortLead":"Egy új rendelettel elismerik, a cél, hogy eleget tegyenek az Európai Bizottsággal való megállapodásnak.","id":"20250411_Pinter-Sandor-tarcaja-elismeri-a-kisebb-pedagogus-szakszervezeteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"a6f30446-42cb-4bff-8aab-4f113a2d0927","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Pinter-Sandor-tarcaja-elismeri-a-kisebb-pedagogus-szakszervezeteket","timestamp":"2025. április. 11. 07:41","title":"Pintér Sándor tárcája elismeri a kisebb pedagógus-szakszervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó szombaton reggel az M0-s autóút és az M1-es autópálya csomópontjánál, a Budapest felé vezető oldalon, Törökbálint térségében.","shortLead":"Frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó szombaton reggel az M0-s autóút és az M1-es autópálya...","id":"20250412_Kamion-es-auto-utkozott-teljes-az-utzar-az-M0-son","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"4da6fb86-e3bb-4a25-85a1-008e6dcc4fd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_Kamion-es-auto-utkozott-teljes-az-utzar-az-M0-son","timestamp":"2025. április. 12. 08:12","title":"Kamion és autó ütközött: teljes az útzár az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. ","shortLead":"A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. ","id":"20250411_benzin-gazolaj-uzemanyag-arcsokkenes-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb.jpg","index":0,"item":"494bce9f-800e-42af-95f2-cb58f3c28b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_benzin-gazolaj-uzemanyag-arcsokkenes-tankolas","timestamp":"2025. április. 11. 09:52","title":"Hétvégén újabb komoly áresés jön az üzemanyagoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]