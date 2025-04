Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Miután a Fidesz lehetővé tette alapjogok (például a tulajdonhoz való jog) korlátozását a településeknek, az önkormányzatok lényegében bármire hivatkozva korlátozhatnák a betelepülést. A legnépszerűbb eszköz alighanem a betelepülők adója lesz, de akár száz fekvőtámaszt is kérhetnének az önkormányzatok.","shortLead":"Miután a Fidesz lehetővé tette alapjogok (például a tulajdonhoz való jog) korlátozását a településeknek...","id":"20250417_betelepulok-elleni-vedekezes-torveny-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a.jpg","index":0,"item":"c453b46f-d4d1-493e-8992-4cc220cc8b7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_betelepulok-elleni-vedekezes-torveny-tervezet","timestamp":"2025. április. 17. 09:18","title":"A kormány új szintre emeli a migránsozást: következik a „betelepülők” elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92debe9a-3856-4d1d-9abd-eea8135239a7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mary Harron különösen azon csodálkozik, hogy a Wall Street-i körökben is tetszést aratott a film, meg hogy macsónak tartják Batemant, pedig Bret Easton Ellis műve egy meleg férfi szatírája a férfiasságról.","shortLead":"Mary Harron különösen azon csodálkozik, hogy a Wall Street-i körökben is tetszést aratott a film, meg hogy macsónak...","id":"20250416_Amerikai-pszicho-Patrick-Bateman-Christian-Bale-meleg-szatira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92debe9a-3856-4d1d-9abd-eea8135239a7.jpg","index":0,"item":"00af37dd-8ef1-411c-8a9f-71874369b835","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Amerikai-pszicho-Patrick-Bateman-Christian-Bale-meleg-szatira","timestamp":"2025. április. 16. 12:38","title":"Az Amerikai pszicho rendezője nem érti, miért borulnak le a bankárok Patrick Bateman előtt, amikor épp belőlük csinál hülyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c57f15-a01f-4e96-ab99-bc136544e670","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lázas, nyáladzó, elkékülő nyelvüket nyújtogató kérődzőkkel, térden csúszó juhokkal, „táncoló” marhákkal szembesülhetnek azok a tenyésztők, akik állatait megfertőzte a vírus. Ausztriában több száz esetet észleltek a napokban, de szinte egész Nyugat-Európában ott van már a szinte láthatatlanul apró szúnyogok terjesztette vírus. A kéknyelv betegség nem annyira durva, mint a száj- és körömfájás, de esetleges hazai megjelenése már túl sok lehet az eleve túlfeszített állategészségügynek és a piaci pszichózis által is sújtott húságazatnak. A kormányzat mindenesetre már készül rá.","shortLead":"Lázas, nyáladzó, elkékülő nyelvüket nyújtogató kérődzőkkel, térden csúszó juhokkal, „táncoló” marhákkal szembesülhetnek...","id":"20250415_keknyelv-betegseg-virus-btv-3-allattenyesztes-husagazat-torpeszunyogok-allategeszsegugy-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16c57f15-a01f-4e96-ab99-bc136544e670.jpg","index":0,"item":"6422079a-c94b-414f-a0ef-8191a28d7a6e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_keknyelv-betegseg-virus-btv-3-allattenyesztes-husagazat-torpeszunyogok-allategeszsegugy-gazdasag","timestamp":"2025. április. 16. 17:30","title":"Szinte láthatatlan vérszívókkal jön az új veszély a száj- és körömfájás után: a szomszédban már százával fertőz a kéknyelv vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bezárt posták épületeit is odaadhatják nekik.","shortLead":"A bezárt posták épületeit is odaadhatják nekik.","id":"20250416_magyar-falu-program-kormany-kozlony-posta-vagyonkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d.jpg","index":0,"item":"22008e73-783c-49f6-ae0b-ab1e2e9c1fb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_magyar-falu-program-kormany-kozlony-posta-vagyonkezelo","timestamp":"2025. április. 16. 06:27","title":"Használaton kívüli állami ingatlanokat kapnak a kistelepülések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti bizottság érkezett Budapestre, hogy az alapvető jogok érvényesüléséről tájékozódjanak. A tapasztalataikról sajtótájékoztatón számoltak be.","shortLead":"Továbbra is folyik a 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben. Hétfőn európai parlamenti...","id":"20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265.jpg","index":0,"item":"38a5942a-c1a0-46bb-9c88-ab908e06571d","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_EP-kepviseloi-delegacio-Budapesten","timestamp":"2025. április. 16. 15:00","title":"EP-képviselői delegáció Budapesten: A magyar kormány képviselői kifejezetten agresszívan viselkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499928f-cff5-444e-a47f-a718bc9409bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai egy speciális szimuláció elvégzése után arra jutottak, hogy a napszélnek döntő szerep jut a Holdon a víz létrejöttében.","shortLead":"A NASA tudósai egy speciális szimuláció elvégzése után arra jutottak, hogy a napszélnek döntő szerep jut a Holdon a víz...","id":"20250416_hold-viz-napszel-nasa-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499928f-cff5-444e-a47f-a718bc9409bd.jpg","index":0,"item":"5736e008-e8bb-4a3e-b483-d6571748234a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_hold-viz-napszel-nasa-kutatas","timestamp":"2025. április. 16. 13:03","title":"Megdöntött egy régi elméletet a NASA, kiderült, hogyan lehet víz a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna. A napokban elindulhat a tárgyalás az MNB és a kormány között.","shortLead":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna...","id":"20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc.jpg","index":0,"item":"5c443e88-315e-4120-897c-69b158ca1388","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 12:29","title":"Az MNB-botrány miatt Varga Mihály megszüntetné a vagyonkezelő alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95351630-b98d-4c32-bbfe-03140ccf9b34","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2008 óta nem látott helyzet alakulhat ki az amerikai tőzsdéken, ha a recesszió, a magas infláció és az alacsony részvényárfolyamok hatása úgy igazán megjelenik.","shortLead":"2008 óta nem látott helyzet alakulhat ki az amerikai tőzsdéken, ha a recesszió, a magas infláció és az alacsony...","id":"20250415_tozsde-zuhanas-sp500-concorde-elemzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95351630-b98d-4c32-bbfe-03140ccf9b34.jpg","index":0,"item":"cb073814-a5ca-448f-b714-352e5e073d82","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_tozsde-zuhanas-sp500-concorde-elemzo","timestamp":"2025. április. 15. 11:04","title":"125 év alatt ötször zuhant ekkorát az amerikai vezető részvényindex, mint áprilisban, ebből kétszer Trump alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]